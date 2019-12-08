«Забили в большинстве и выстояли в меньшинстве». Скабелка похвалил «Барыс» за победу в гостях и отметил игру вратаря

«Это был хороший матч. Мы много работали, много делали черновой работы. Наверное, основной момент — игра в неравных составах. То, что не смог “Сочи”, когда им дали “пять на три”, смогли мы — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Наверное, это и предопределило победу. Хочу ребят поздравить с этой победой, они молодцы. Ну и Карлссон здорово сегодня сыграл. Мы рады этой победе», — цитирует Скабелку сайт «Барыса».