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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Забили в большинстве и выстояли в меньшинстве». Скабелка похвалил «Барыс» за победу в гостях и отметил игру вратаря

Успешная игра в неравных составах стала ключевым фактором победы «Барыса» в гостевом матче с «Сочи». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер казахстанской команды Андрей Скабелка.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусский специалист отметил, что его подопечным удалось то, что не получилось у соперника.

«Это был хороший матч. Мы много работали, много делали черновой работы. Наверное, основной момент — игра в неравных составах. То, что не смог “Сочи”, когда им дали “пять на три”, смогли мы — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Наверное, это и предопределило победу. Хочу ребят поздравить с этой победой, они молодцы. Ну и Карлссон здорово сегодня сыграл. Мы рады этой победе», — цитирует Скабелку сайт «Барыса».

Напомним, столичный клуб победил «Сочи» в гостях и поднялся на третье место на «Востоке» КХЛ.

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Сочи
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 5288 зрителей
Главные тренеры
Александр АндриевскийАндрей Скабелка
Вратари
Дмитрий Шикин(Иван Налимов)Хенрик Карлссон
1-й период
09:42Юрий Александров
11:40Алексей Маклюков
12:47Дмитрий Гурков
2-й период
22:03Кирилл Воробьев
22:19Даррен Дитц(Линус Виделль)
24:58Роман Старченко(Дастин Бойд, Павел Акользин)
27:34Павел Макаренко(Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин)
35:50Михаил Гордеев
39:31Алексей Петров
39:31Алексей Петров
3-й период
40:56Роман Старченко(Дастин Бойд, Никита Михайлис)
44:02Джесси Блэкер(Егор Шалапов)
47:36Дмитрий Шевченко
Статистика
31Штрафное время6
3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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