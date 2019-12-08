«Забили в большинстве и выстояли в меньшинстве». Скабелка похвалил «Барыс» за победу в гостях и отметил игру вратаря
Успешная игра в неравных составах стала ключевым фактором победы «Барыса» в гостевом матче с «Сочи». Об этом на
Успешная игра в неравных составах стала ключевым фактором победы «Барыса» в гостевом матче с «Сочи». Об этом на
Белорусский специалист отметил, что его подопечным удалось то, что не получилось у соперника.
«Это был хороший матч. Мы много работали, много делали черновой работы. Наверное, основной момент — игра в неравных составах. То, что не смог “Сочи”, когда им дали “пять на три”, смогли мы — забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Наверное, это и предопределило победу. Хочу ребят поздравить с этой победой, они молодцы. Ну и Карлссон здорово сегодня сыграл. Мы рады этой победе», — цитирует Скабелку сайт «Барыса».
Напомним, столичный клуб победил «Сочи» в гостях и поднялся на третье место на «Востоке» КХЛ.
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дмитрий Шикин(Иван Налимов)
|Хенрик Карлссон
|09:42
|Юрий Александров
|11:40
|Алексей Маклюков
|12:47
|Дмитрий Гурков
|22:03
|Кирилл Воробьев
|22:19
|Даррен Дитц(Линус Виделль)
|24:58
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Павел Акользин)
|27:34
|Павел Макаренко(Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин)
|35:50
|Михаил Гордеев
|39:31
|Алексей Петров
|39:31
|Алексей Петров
|40:56
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Никита Михайлис)
|44:02
|Джесси Блэкер(Егор Шалапов)
|47:36
|Дмитрий Шевченко
|31
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)