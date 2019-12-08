«Барыс» подпишет защитника из клуба НХЛ?
Российский эксперт Алексей Шевченко в своем традиционном обзоре дня на «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном переходе чешского защитника Давида Скленички в казахстанский «Барыс».
Российский эксперт Алексей Шевченко в своем традиционном обзоре дня на «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном переходе чешского защитника Давида Скленички в казахстанский «Барыс».
Накануне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» выкупил контракт Скленички. Сообщалось, что 23-летний чех планирует продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Скленичка подписал контракт с «Монреалем» в 2018 году, но ни разу не сыграл за основную команду. За
«“Монреаль” выкупил контракт защитника Давида Скленички, а потом за океаном сообщили, что он собирается играть в КХЛ. Никто не слышал про этого игрока, в нашей лиге даже растерялись от такого “предложения”. Видимо, он поедет в