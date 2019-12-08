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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» подпишет защитника из клуба НХЛ?

Российский эксперт Алексей Шевченко в своем традиционном обзоре дня на «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном переходе чешского защитника Давида Скленички в казахстанский «Барыс».

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Накануне клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» выкупил контракт Скленички. Сообщалось, что 23-летний чех планирует продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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Скленичка подписал контракт с «Монреалем» в 2018 году, но ни разу не сыграл за основную команду. За фарм-клуб в Американской хоккейной лиге (АХЛ) защитник провел 75 матчей и заработал 12 (4+8) баллов.

«“Монреаль” выкупил контракт защитника Давида Скленички, а потом за океаном сообщили, что он собирается играть в КХЛ. Никто не слышал про этого игрока, в нашей лиге даже растерялись от такого “предложения”. Видимо, он поедет в какой-нибудь клуб, который не рассматривается в качестве фаворита. Лидерам он тоже не нужен. Чешский хоккеист решил покорить океан в прошлом году, он не был задрафтован, но отправился в систему “Монреаля”. Все, что ему удалось, так это провести ровный сезон за “Лаваль”, но в главной команде довольно равнодушно отнеслись к его цифрам, да и действиям на льду, не дав ни единой возможности. А сейчас предпочли просто выкупить договор, согласившись, что деньги платили зря. Но кому в КХЛ нужен иностранный защитник, да еще не топ-уровня? На ум приходит почему-то “Барыс”, где нет лимита, травмированный Виктор Сведберг и проблемы с обороной. Еще вариант — “Йокерит”, но финны стараются не приглашать игроков из стран Восточной Европы. Артур Кулда — исключение. Скорее всего, дыры попытаются заткнуть в рижском “Динамо”. Там с обороной настоящие проблемы после травм Кристапса Зиле, Оскара Бартулиса. Скленичка подходит для Латвии идеально. Недорогой европеец с возможностью продать или обменять в клубы КХЛ. Если второй вариант не получится, то с ним легко расстанутся. В российских клубах этот защитник по тем или иным причинам просто не нужен», — написал автор.

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