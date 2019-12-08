Дацюк выставил на продажу замок в США за 4,5 млн долларов
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в американском штате Мичиган, сообщает издание Detroit Free Press.
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в американском штате Мичиган, сообщает издание Detroit Free Press.
Дацюк выступал за команду НХЛ «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. Вместе с «красными крыльями» российский хоккеист дважды завоевывал Кубок Стэнли.
Дацюк готов расстаться со своей недвижимостью за 4,5 миллиона долларов. В замке общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров расположено пять спален и шесть ванных комнат. В здании также есть домашний кинотеатр и бильярдная комната.
В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 41-летний Дацюк провел 18 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.