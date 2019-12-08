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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дацюк выставил на продажу замок в США за 4,5 млн долларов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой замок в американском штате Мичиган, сообщает издание Detroit Free Press.

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Дацюк выступал за команду НХЛ «Детройт Ред Уингз» с 2001 по 2016 год. Вместе с «красными крыльями» российский хоккеист дважды завоевывал Кубок Стэнли.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дацюк готов расстаться со своей недвижимостью за 4,5 миллиона долларов. В замке общей площадью 12,5 тысяч квадратных метров расположено пять спален и шесть ванных комнат. В здании также есть домашний кинотеатр и бильярдная комната.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 41-летний Дацюк провел 18 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

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Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
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