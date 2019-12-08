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19:46 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА победил минское «Динамо» и возглавил Западную конференцию КХЛ

ТАСС, 8 декабря. ЦСКА на выезде победил минское «Динамо» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Максим Мамин (5-я и 23-я минуты), Константин Окулов (16), Максим Шалунов (24) и Марио Кемпе (44), который впервые отличился в КХЛ после перехода в клуб из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), контракт был подписан 21 ноября. У хозяев отличились Тему Пулккинен (9) и Франсис Паре (12).

«Динамо» потерпело 12-е поражение подряд в матчах с ЦСКА, последний раз минчане обыгрывали армейцев 14 сентября 2014 года.

ЦСКА вернулся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 35 матчах. «Динамо» потерпело шестое поражение подряд и продолжает занимать последнее, 12-е место с 27 очками в 36 встречах.

В следующем матче ЦСКА 17 декабря сыграет на выезде с рижским «Динамо», минский клуб в этот же день примет ярославский «Локомотив».

В других матчах игрового дня омский «Авангард» дома победил лидера Восточной конференции казанский «Ак Барс» (3:0), уфимский «Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), а ярославский «Локомотив» на выезде победил череповецкую «Северсталь» (3:2 Б).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 158.12.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14141 зритель
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Крэйг ВудкрофтИгорь Никитин
Вратари
Юнас Энрот(Михаил Карнаухов)Ларс Юханссон
1-й период
02:19Роман Дюков
04:20Максим Мамин(Алексей Марченко, Мэт Робинсон)
05:09Антон Слепышев
07:13Алексей Марченко
07:13Командный штраф
08:51Теему Пулккинен(Райан Спунер)
10:54Командный штраф
11:06Франсис Паре(Райан Спунер)
12:30Максим Соркин
15:21Константин Окулов(Мэт Робинсон, Линден Вей)
2-й период
22:10Максим Мамин(Марио Кемпе)
23:17Максим Шалунов(Максим Соркин, Константин Окулов)
36:01Игорь Мартынов
36:01Иван Телегин
3-й период
40:00Командный штраф
43:27Марио Кемпе(Максим Мамин, Линден Вей)
47:55Мэт Робинсон
55:25Командный штраф
Статистика
6Штрафное время16
7Игра в большинстве2
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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