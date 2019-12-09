Капитан клуба КХЛ понес двойное наказание за грубый фол против игрока «Барыса»

Защитник получил наказание за грубый фол на нападающем Аркадии Шестакове в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4). За этот силовой прием защитник «Сочи» был удален в игре.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника “Сочи” Алексея Петрова по п.1.9. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Отсечение), подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладываются двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур», — говорится в официальном сообщении.