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12:26 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан клуба КХЛ понес двойное наказание за грубый фол против игрока «Барыса»

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала капитана «Сочи» Алексея Петрова на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ.

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Защитник получил наказание за грубый фол на нападающем Аркадии Шестакове в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4). За этот силовой прием защитник «Сочи» был удален в игре.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника “Сочи” Алексея Петрова по п.1.9. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Отсечение), подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладываются двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур», — говорится в официальном сообщении.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 157.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ДС "Большой", 5288 зрителей
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3Игра в большинстве6
0Голы в большинстве3
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