Капитан клуба КХЛ понес двойное наказание за грубый фол против игрока «Барыса»
Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала капитана «Сочи» Алексея Петрова на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ.
Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала капитана «Сочи» Алексея Петрова на два матча, сообщает официальный сайт КХЛ.
Защитник получил наказание за грубый фол на нападающем Аркадии Шестакове в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (1:4). За этот силовой прием защитник «Сочи» был удален в игре.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника “Сочи” Алексея Петрова по п.1.9. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ (Отсечение), подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладываются двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, Петров пропустит первые два матча после паузы на Евротур», — говорится в официальном сообщении.
|Александр Андриевский
|Андрей Скабелка
|Дмитрий Шикин(Иван Налимов)
|Хенрик Карлссон
|09:42
|Юрий Александров
|11:40
|Алексей Маклюков
|12:47
|Дмитрий Гурков
|22:03
|Кирилл Воробьев
|22:19
|Даррен Дитц(Линус Виделль)
|24:58
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Павел Акользин)
|27:34
|Павел Макаренко(Андрей Алтыбармакян, Дамир Рахимуллин)
|35:50
|Михаил Гордеев
|39:31
|Алексей Петров
|39:31
|Алексей Петров
|40:56
|Роман Старченко(Дастин Бойд, Никита Михайлис)
|44:02
|Джесси Блэкер(Егор Шалапов)
|47:36
|Дмитрий Шевченко
|31
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)