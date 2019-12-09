Отсидевший в США российский хоккеист устроил кулачный бой во время матча

Хоккей, КХЛ, Неделя 158.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5461 зритель
|Боб Хартли
|Дмитрий Квартальнов
|Игорь Бобков
|Тимур Билялов(Адам Рейдеборн)
|00:43
|Роб Клинкхаммер
|03:40
|Дмитрий Юдин
|13:41
|Тэйлор Бек
|14:41
|Евгений Грачев
|16:22
|Кирилл Семенов
|18:50
|Дмитрий Воронков
|19:32
|Сергей Шумаков
|22:52
|Сергей Широков(Коди Фрэнсон, Кирилл Семенов)
|33:03
|Алексей Емелин
|37:05
|Роб Клинкхаммер
|37:05
|Тэйлор Бек
|41:24
|Дмитрий Юдин
|43:03
|Вячеслав Войнов
|43:03
|Михаил Глухов
|43:03
|Михаил Глухов
|45:43
|Сергей Широков(Алексей Терещенко, Вилле Покка)
|50:27
|Джастин Азеведо
|53:48
|Никита Дыняк
|59:02
|Мэтт Фрэттин
|35
|Штрафное время
|19
|7
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)