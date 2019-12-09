Защитник сборной Казахстана Даррен Диц представит «Барыс» на Матче звезд КХЛ
Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц представит клуб на Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц представит клуб на Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Капитан клуба из
Итоги голосования журналистов:
Дивизион Боброва:
Вратарь: Александр Самонов (СКА);
Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).
Дивизион Тарасова:
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Чарлз Геноуэй («Торпедо»)
Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).
Дивизион Харламова:
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);
Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).
Дивизион Чернышева:
Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);
Защитник: Даррен Диц («Барыс»);
Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).
Ранее стали известны первые 12 участников Матча звезд, которых выбрали болельщики. В число них попал форвард сборной Казахстана Найджел Доус.
Оставшихся четырех игроков выберет спортивный департамент КХЛ. Матч звезд состоится 18 и 19 января в Москве.