Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Металлург Мг
Динамо Р
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Трактор
Сибирь
00
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
23
Хоккей. НХЛ
10.12
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
10.12
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
10.12
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Баффало Сэйбрз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
7Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»
12«Сити» проиграл манчестерское дерби
15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц представит «Барыс» на Матче звезд КХЛ

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц представит клуб на Матче звезд КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Капитан клуба из Нур-Султана выбран в сборную дивизиона Чернышева по итогам голосования журналистов. В прошлом сезоне Диц уже играл на Матче звезд и оформил дубль в финале.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итоги голосования журналистов:

Дивизион Боброва:
Вратарь: Александр Самонов (СКА);
Защитник: Микко Лехтонен («Йокерит»);
Нападающий: Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва).

Дивизион Тарасова:
Вратарь: Илья Сорокин (ЦСКА);
Защитник: Чарлз Геноуэй («Торпедо»)
Нападающий: Кирилл Капризов (ЦСКА).

Дивизион Харламова:
Вратарь: Якуб Коварж («Автомобилист»);
Защитник: Юрки Йокипакка («Сибирь»);
Нападающий: Сергей Мозякин («Металлург»).

Дивизион Чернышева:
Вратарь: Игорь Бобков («Авангард»);
Защитник: Даррен Диц («Барыс»);
Нападающий: Никита Сошников («Салават Юлаев»).

Ранее стали известны первые 12 участников Матча звезд, которых выбрали болельщики. В число них попал форвард сборной Казахстана Найджел Доус.

Оставшихся четырех игроков выберет спортивный департамент КХЛ. Матч звезд состоится 18 и 19 января в Москве.

Читайте также
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Команда казахстанца по Dota 2 сыграет с финалистом чемпионата мира
Что России делать дальше?
Россия обжалует решение ВАДА
Кажется, у Тедеско большие проблемы. Разбор фиаско «Спартака»
Хаос в биатлоне: как критерии отбора губят Россию
Ласицкене назвала приговор ВАДА позором, обвинив чиновников РФ
Решение ВАДА угрожает потерей Универсиады Екатеринбургом
Казах из «Ростова» забил «Спартаку» более, чем за все время в РФ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь