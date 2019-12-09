Лучшая оборона в истории? Как Андрей Скабелка меняет «Барыс» в КХЛ

За годы участия в КХЛ за «Барысом» закрепилось звание очень «веселой» команды — игроки могли забить пять голов и столько же пропустить в ответ. И не важно, кто им противостоял. Азартная игра в исполнении «Барыса» приносила успех до определенного «потолка». Авантюрная оборона порой мешала выйти в плей-офф, а если пробивались в Кубок Гагарина, то упирались в более-менее крепкий редут соперников, пропуская больше, чем забивая.
В новом сезоне ситуация изменилась. В команде два вратаря, которые примерно с одним уровнем надежности держат «Барыс» в игре. Да, есть у Эдди Паскуале и Хенрика Карлссона провалы, но их меньше, чем у предшественников. Команда Скабелки по пропущенным голам уступает только двум клубам, а еще с одним — делит «бронзовое» место.
ТОП-3 по среднему количеству голов
1. ЦСКА — 1,71 за игру
2. «Ак Барс» — 1,72
3. «Барыс» и «Авангард» — по 1,97.
Если удастся выдержать заданный темп, то будет побит рекорд за все 12 сезонов в КХЛ. Никогда прежде «Барыс» не финишировал в пределах дух голов из матч.
Сезон — 2008/09
«Барыс» — 3,41 гола за игру.
Сезон — 2009/10
«Барыс» — 3,09.
Сезон — 2010/11
«Барыс» — 2,81.
Сезон — 2011/12
«Барыс» — 2,96.
Сезон — 2012/13
«Барыс» — 3,10.
Сезон — 2013/14
«Барыс» — 2,91.
Сезон — 2014/15
«Барыс» — 2,75.
Сезон — 2015/16
«Барыс» — 3,07.
Сезон — 2016/17
«Барыс» — 2,78.
Сезон — 2017/18
«Барыс» — 2,93.
Сезон — 2018/19
«Барыс» — 2,40.
Сезон — 2019/20
«Барыс» — 1,97.
До финиша в регулярном чемпионате КХЛ казахстанской команде осталось провести 28 матчей, и если игровая концепция не претерпит изменений, то лучший результат не устоит.
ТОП-3 по пропущенным голам
1. ЦСКА — 60
2. «Ак Барс» — 62
3. «Барыс» — 67.
Меньше 100 голов за регулярный сезон? Вряд ли. Но стремиться к этому нужно — можно пропускать не более гола за игру.
Напомним, сегодня, 9 декабря, «Барыс» продолжит борьбу в регулярном чемпионате КХЛ, когда на выезде сыграет с омским «Авангардом». Матч начнется в 22:30 по столичному времени. Клубы впервые встретятся в текущем сезоне, но ведут борьбу за победу в дивизионе Чернышева.