Лучшая оборона в истории? Как Андрей Скабелка меняет «Барыс» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

За годы участия в КХЛ за «Барысом» закрепилось звание очень «веселой» команды — игроки могли забить пять голов и столько же пропустить в ответ. И не важно, кто им противостоял. Азартная игра в исполнении «Барыса» приносила успех до определенного «потолка». Авантюрная оборона порой мешала выйти в плей-офф, а если пробивались в Кубок Гагарина, то упирались в более-менее крепкий редут соперников, пропуская больше, чем забивая.

В новом сезоне ситуация изменилась. В команде два вратаря, которые примерно с одним уровнем надежности держат «Барыс» в игре. Да, есть у Эдди Паскуале и Хенрика Карлссона провалы, но их меньше, чем у предшественников. Команда Скабелки по пропущенным голам уступает только двум клубам, а еще с одним — делит «бронзовое» место.

ТОП-3 по среднему количеству голов

1. ЦСКА — 1,71 за игру

2. «Ак Барс» — 1,72

3. «Барыс» и «Авангард» — по 1,97.

Читайте также Защитник сборной Казахстана Даррен Диц представит «Барыс» на Матче звезд КХЛ

Если удастся выдержать заданный темп, то будет побит рекорд за все 12 сезонов в КХЛ. Никогда прежде «Барыс» не финишировал в пределах дух голов из матч.

Сезон — 2008/09

«Барыс» — 3,41 гола за игру.

Сезон — 2009/10

«Барыс» — 3,09.

Сезон — 2010/11

«Барыс» — 2,81.

Сезон — 2011/12

«Барыс» — 2,96.

Сезон — 2012/13

«Барыс» — 3,10.

Сезон — 2013/14

«Барыс» — 2,91.

Сезон — 2014/15

«Барыс» — 2,75.

Сезон — 2015/16

«Барыс» — 3,07.

Сезон — 2016/17

«Барыс» — 2,78.

Сезон — 2017/18

«Барыс» — 2,93.

Сезон — 2018/19

«Барыс» — 2,40.

Сезон — 2019/20

«Барыс» — 1,97.

До финиша в регулярном чемпионате КХЛ казахстанской команде осталось провести 28 матчей, и если игровая концепция не претерпит изменений, то лучший результат не устоит.

ТОП-3 по пропущенным голам

1. ЦСКА — 60

2. «Ак Барс» — 62

3. «Барыс» — 67.

Меньше 100 голов за регулярный сезон? Вряд ли. Но стремиться к этому нужно — можно пропускать не более гола за игру.