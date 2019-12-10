«Что это было?» Форвард «Барыса» забил с отрицательного угла и положил начало камбэку с 0:2

Эпизод произошел в середине второго периода при счете 2:0 в пользу «ястребов». Старченко забросил шайбу с отрицательного угла из-за ворот, застав голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова врасплох.
Действия форварда «Барыса» отметили и комментаторы матча: «Ай да гол! Что это было? И Бобков вообще не понял, что происходит».
Именно шайба Старченко положила начало камбэку «Барыса», который в итоге победил со счетом 3:2. Добавим, что Роман является лучшим бомбардиром команды — на его счету 12 голов и 12 ассистов в 34 играх.