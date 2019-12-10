Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Бостон Брюинз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
25
Хоккей. НХЛ
11.12
Баффало Сэйбрз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
11.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Фоторепортажи
11Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
25Евро-2020. Составы групп
09:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Что это было?» Форвард «Барыса» забил с отрицательного угла и положил начало камбэку с 0:2

Нападающий «Барыса» Роман Старченко отметился красивой шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел в середине второго периода при счете 2:0 в пользу «ястребов». Старченко забросил шайбу с отрицательного угла из-за ворот, застав голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова врасплох.

Во время загрузки произошла ошибка.

Действия форварда «Барыса» отметили и комментаторы матча: «Ай да гол! Что это было? И Бобков вообще не понял, что происходит».

Именно шайба Старченко положила начало камбэку «Барыса», который в итоге победил со счетом 3:2. Добавим, что Роман является лучшим бомбардиром команды — на его счету 12 голов и 12 ассистов в 34 играх.

Читайте также
Авангард
2:3
2:0, 0:1, 0:2
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 169.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4011 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиАндрей Скабелка
Вратари
Игорь Бобков(Эмиль Гарипов, Игорь Бобков)Эдвард Паскуале(Хенрик Карлссон)
1-й период
06:36Кирилл Семенов(Алексей Бондарев, Роб Клинкхаммер)
10:47Семен Кошелев(Егор Мартынов, Сергей Шумаков)
11:56Антон Сагадеев
2-й период
31:11Роман Старченко(Аркадий Шестаков, Алексей Маклюков)
36:42Сергей Шумаков
3-й период
47:05Джесси Блэкер
57:43Андрей Стась
57:43Роб Клинкхаммер
57:53Корбан Найт(Даррен Дитц, Джесси Блэкер)
59:12Никита Михайлис(Дастин Бойд)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанец Зайнутдинов номинирован на звание лучшего игрока РПЛ в декабре
Футболисты «Зенита» и «Бенфики» восьмой раз встретятся в ЛЧ
«Арсенал» забил три мяча за 9 минут и обыграл «Вест Хэм» в дерби
WADA подозревает в применении допинга 66 российских легкоатлетов
10 пропущенных на двоих: кошмарная ночь для Овечкина и Кучерова
Стали известны соперники сборной России в товарищеских матчах
Впервые за последние 8 лет Месси не попал в заявку «Барсы» на ЛЧ
В США остались недовольны решением WADA относительно России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь