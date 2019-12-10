«Что это было?» Форвард «Барыса» забил с отрицательного угла и положил начало камбэку с 0:2

Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел в середине второго периода при счете 2:0 в пользу «ястребов». Старченко забросил шайбу с отрицательного угла из-за ворот, застав голкипера «Авангарда» Игоря Бобкова врасплох.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_95ddd050d05d1ae1c0aee40d9d6c23b1_hd/2_8849013238/afb33a5f4d2eb786175bfaa31f6f6f85/4731634262?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Действия форварда «Барыса» отметили и комментаторы матча: «Ай да гол! Что это было? И Бобков вообще не понял, что происходит».