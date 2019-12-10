Бомбардир из «Барыса». Как слова Андрея Скабелки помогли рекордам Романа Старченко в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка признался, что его команде не хватает лидера. Нет игрока, который повел бы партнеров за собой. От этих слов агрессивнее заиграл именно Старченко. В 11-ти играх октября-ноября нападающий не забил ни одного гола, а в последних четырех встречах не уходит со льда без взятия ворот — «Барыс» выиграл три из четырех игр.

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Результативные серии Романа Старченко в КХЛ.

Сезон 2009/10.

Четыре гола в четырех матчах — с 18 по 26 января.

Сезон 2014/15.

Семь голов в пяти матчах — с 28 декабря по 12 января.

Сезон 2019/20.

Пять голов в четырех матчах — с 1 декабря, и серия продолжается.

Есть у форварда определенная закономерность — самые длинные результативные серии Старченко выдает в декабре-январе и каждые пять лет. А если говорить о самом успешном сезоне для игрока, то это «регулярка» турнира 2018/19, когда нападающий набрал 39 очков. Две трети этого результата 48-й номер уже превзошел, являясь лучшим бомбардиром клуба в сезоне — 24 очка (12+12).

1. 39 очков (18+21) — сезон 2018/19

2. 35 очков (18+17) — сезон 2013/14

3. 34 очка (22+12) — сезон 2014/15.

Следующий гол Старченко, который станет победным, повторит результат сезона 2014/15, когда было забито пять таких шайб. Сейчас у форварда четыре подобных результативных броска. Для вхождения в тройку лучших бомбардиров клуба потребуется еще пару сезонов.

1. Брэндон Боченски — 444 очках (179+265)

2. Найджел Доус — 376 очков (217+159)

3. Кевин Даллмэн — 362 очка (116+246)

4. Роман Старченко — 307 очков (170+137).