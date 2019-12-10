«Ак Барс» выше всех, но даже у него есть проблемы. Что происходит на Востоке КХЛ
«Адмирал» выдаёт свой максимум, а у «Автомобилиста» и «Магнитки» есть огромный резерв.
«Адмирал» выдаёт свой максимум, а у «Автомобилиста» и «Магнитки» есть огромный резерв.
В чемпионате КХЛ наступила вторая международная пауза, и мы рассказываем, с чем к ней подошли клубы лиги. Начинаем с Восточной конференции.
12. «Трактор»
38 игр, 28 очков
Что получается: игра у легионеров. Челябинск — главное разочарование сезона, и с приходом Владимира Юрзинова на пост главного тренера лучше не стало. Из позитива выделим, разве что, тот факт, что у «Трактора» при Юрзинове чуть улучшилась игра в обороне (даже одержано несколько побед в стиле «от печки»), но вряд ли эта философия по душе самому Владимиру Владимировичу. Но
Над чем нужно работать:
А ещё — разобраться с фанатским движением и постараться избавиться от негативного фона, который сейчас создаётся вокруг клуба. «Трактору» нужны перемены, и ради них можно пожертвовать одним сезоном, который тяжело будет спасти.
11. «Амур»
35 игр, 31 очко
Что получается: «Амур» неплохо цепляется за результат на домашней площадке, иногда радуя хабаровскую публику сочными победами, да и вообще команда Александра Гулявцева редко кому уступает по всем статьям, регулярно бьётся за успех, но при этом лидирует в КХЛ по числу поражений в одну шайбу. С характером у «Амура» всё в порядке, «тигров» не смущают ни финансовые трудности, ни тяжёлая перелётная жизнь дальневосточных команд.
Над чем нужно работать: характер есть, а вот мастерства не хватает катастрофически, о чём уже говорит даже всегда корректный Гулявцев. Впрочем, посмотрите на «Адмирал». У «моряков» состав ничем не лучше, а результаты гораздо симпатичнее. Так что добавлять в «Амуре» нужно не только игрокам, но и тренерскому штабу.
10. «Нефтехимик»
37 игр, 38 очков
Что получается: Вячеслав Буцаев проделал огромную работу в Нижнекамске в этом сезоне. И дело даже не в мощнейшей серии побед в
Для Буцаева, который вытворял похожие штуки и с ХК «Сочи», в этом нет ничего невозможного.
Над чем нужно работать: конечно, проблем у «Нефтехимика» много. Могут лучше играть вратари, быть заметнее легионеры, Порядину неплохо бы вспомнить свою игру образца начала сезона, подтянуться другим российским хоккеистам. Все эти недочёты нужно учесть Буцаеву и зарядить своих парней на новую серию побед. Тогда у «Нефтехимика» будут шансы на
9. «Куньлунь»
37 игр, 41 очко
Что получается: «Куньлунь» под руководством Фрейзера держится недалеко от зоны
Над чем нужно работать: проблема «Куньлуня» последних лет — слабый финиш регулярки. Обычно после Нового года китайский клуб начинает валиться на дно Востока, хотя особых предпосылок к этому вроде бы нет. Ещё «Куньлунь» любит поторговать своими лидерами перед дедлайном, что тоже не способствует хорошим результатам. Если в этот раз «Куньлунь» не растеряет нынешнюю стабильность и останется серьёзной командой в январе и феврале, то это добавит интриги битве за
8. «Металлург»
38 игр, 41 очко
Что получается: после провального старта сезона Илье Воробьёву удалось выправить положение «Металлурга». Главный тренер уральцев наладил систему игры в обороне, за счёт чего к «Магнитке» стали приходить победы, получилось подняться в зону
Конечно, это резерв для уральцев, и если вдруг Локтионов, Паршин, О’Делл, Козун, да тот же Мозякин в этом сезоне заиграют так, как от них ждали, то «Металлург» не только серьёзно добавит, но и превратится в одного из фаворитов Востока.
7. «Сибирь»
35 игр, 41 очко
Что получается: Николай Заварухин в первый год самостоятельной работы в КХЛ смог сделать из команды с невзрачным, в
Над чем нужно работать: Заварухину нужно продолжать шлифовать свою систему и больше не допускать сбоев, которые сразу погружают команду в серию неудач. Это легко сказать, но трудно сделать, а потому главный залог успеха новосибирцев — это терпение. «Сибирь» не раз в этой регулярке, поведя в счёте, начинала заниматься глупостями и отдавала игру сопернику (вспомним домашний матч с «Торпедо»), и такие вещи, конечно, нужно постараться исключить. А так, «Сибирь» находится сейчас вполне на своём месте в таблице, но самое главное, что этой команде по силам решить задачу выхода в
6. «Адмирал»
34 игры, 42 очка
Что получается: «Адмирал» — красавцы. Команда с одним из самых маленьких бюджетов в КХЛ всю регулярку стабильно идёт в зоне
Над чем нужно работать: «Адмирал» явно играет на пределе своих возможностей и глупо требовать от команды из Владивостока ещё
Словом, дальневосточникам нужно просто держать заданную планку, и тогда выход в
5. «Автомобилист»
35 игр, 43 очка
Что получается: у «Автомобилиста» получилось пережить октябрьский кризис, обойдясь без увольнения Андрея Мартемьянова, и это главная заслуга клуба и тренера. В Екатеринбурге перетерпели этот тяжёлый отрезок, причины которого назвать сложно, и сейчас у «Автомобилиста» всё
Не работает и резерв в виде форвардов второго плана, чья помощь серьёзно помогала «Автомобилисту» в прошлом сезоне. Белоусов, Литовченко, Обидин, Гареев могут играть результативнее, а Плэтт с Голышевым и вовсе пока разочаровывают. Потенциально «Автомобилист» должен быть самой забивной и креативной командой на Востоке, но сейчас до такого ещё далеко.
4. «Салават Юлаев»
38 игр, 45 очков
Что получается: у «Салавата»
Над чем нужно работать: над коучингом.
Игра «Салавата» во многом зависит от легионеров, которым отдана полная свобода в творчестве и прощаются многочисленные обрезы и огрехи в обороне. Для успешного прохождения регулярки этого хватает, но в
3. «Барыс»
35 игр, 46 очков
Что получается: Андрей Скабелка второй год подряд выстраивает в столице Казахстана крепкий, системный коллектив, который не только прочно держится в зоне
Возможно, это следствие слегка изменившейся системы, и здесь нет никакой проблемы, но отсутствие звена, которое точно может забить, для «Барыса» довольно странно.
2. «Авангард»
38 игр, 50 очков
Что получается: при не самой яркой, а местами откровенно невнятной игре «Авангарду» удаётся держаться на высоком месте не только в конференции, но и во всей лиге. От «ястребов» не приходится ждать победных серий, но и в другую крайность они не пускаются, постоянно цепляются за очки и по праву идут в лидерах Востока. У нынешнего «Авангарда» видна система, которую ставит Хартли, по сравнению с прошлым сезоном стала лучше игра в обороне, и даже периодические провалы в игре лидеров «ястребы» компенсируют командными взаимодействиями. Такой стиль не позволяет «Авангарду» побеждать регулярно, но почти во всех играх с
Над чем нужно работать: в первую очередь, над стабильностью, но так ли она нужна «Авангарду» в регулярке? А вот кому реально надо добавлять, так это ключевым игрокам «ястребов». Тейлор Бек и Сергей Шумаков могут и должны играть лучше, а Свен Андригетто пока и вовсе не оправдывает надежд, проявляя себя только в тех матчах, где ему это позволяет соперник.
Бросается в глаза в этом сезоне большое количество невынужденного брака у довольно техничных игроков, также для «Авангарда» не составляет труда вдруг по ходу матча остановиться и отдать сначала инициативу, а затем и победу сопернику. А вот с волевыми успехами, напротив, дело обстоит крайне туго — «ястребы» ещё ни разу в сезоне не ликвидировали разницу хотя бы в две шайбы.
1. «Ак Барс»
36 игр, 56 очков
Что получается: в целом у казанцев всё складывается отлично, и текущее первое место во всей КХЛ — прямое тому подтверждение. Подопечные Дмитрия Квартальнова, который прививает «Ак Барсу» мощный, энергозатратный стиль, не слишком зависимый от уровня исполнителей, бодро идут по дистанции регулярки, берут почти все свои очки, правильно реагируют на редкие поражения — казанцы ни разу в сезоне не проиграли хотя бы дважды подряд. У «Ак Барса» сбалансированный состав (откровенно выпадающих игроков нет вообще), прогрессирует не только молодёжь, но и взрослые хоккеисты, сдавшие в прошлые годы. Наконец, у казанцев самое забивное нападение, самая надёжная защита на Востоке и лучшее меньшинство в КХЛ — что же ещё нужно для счастья?
Над чем нужно работать: но даже у такой почти идеальной команды есть недочёты, и довольно серьёзные.
У «Ак Барса» очень ровная команда, но не всегда это хорошо. Отсутствие ведущего звена может стать проблемой, а лидеры казанцев в этом сезоне не впечатляют сильной индивидуальной игрой (тот же Джастин Азеведу совсем на себя не похож). Ещё один резерв «Ак Барса» — игра в большинстве. По этому показателю казанцы только четырнадцатые в лиге.
Лев Лукин