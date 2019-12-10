«Ак Барс» выше всех, но даже у него есть проблемы. Что происходит на Востоке КХЛ

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В чемпионате КХЛ наступила вторая международная пауза, и мы рассказываем, с чем к ней подошли клубы лиги. Начинаем с Восточной конференции.

12. «Трактор»

38 игр, 28 очков

Источник: РИА

Что получается: игра у легионеров. Челябинск — главное разочарование сезона, и с приходом Владимира Юрзинова на пост главного тренера лучше не стало. Из позитива выделим, разве что, тот факт, что у «Трактора» при Юрзинове чуть улучшилась игра в обороне (даже одержано несколько побед в стиле «от печки»), но вряд ли эта философия по душе самому Владимиру Владимировичу. Но по-другому пока никак.

Над чем нужно работать: по-хорошему «Трактору» нужно уже сейчас работать над тем, чтобы планомерно готовиться к новому сезону. Отставание от восьмого места, конечно, покрыть ещё можно, но для этого нужна хорошая серия побед, а можете ли вы её представить в исполнении «Трактора»? Я не могу.

В клубе должны досконально разобраться в причинах, которые загнали клуб в такой кризис. Проанализировать ошибки. Подумать, над сочетаемостью подбора игроков и стиля главного тренера.

А ещё — разобраться с фанатским движением и постараться избавиться от негативного фона, который сейчас создаётся вокруг клуба. «Трактору» нужны перемены, и ради них можно пожертвовать одним сезоном, который тяжело будет спасти.

11. «Амур»

35 игр, 31 очко

Что получается: «Амур» неплохо цепляется за результат на домашней площадке, иногда радуя хабаровскую публику сочными победами, да и вообще команда Александра Гулявцева редко кому уступает по всем статьям, регулярно бьётся за успех, но при этом лидирует в КХЛ по числу поражений в одну шайбу. С характером у «Амура» всё в порядке, «тигров» не смущают ни финансовые трудности, ни тяжёлая перелётная жизнь дальневосточных команд.

Над чем нужно работать: характер есть, а вот мастерства не хватает катастрофически, о чём уже говорит даже всегда корректный Гулявцев. Впрочем, посмотрите на «Адмирал». У «моряков» состав ничем не лучше, а результаты гораздо симпатичнее. Так что добавлять в «Амуре» нужно не только игрокам, но и тренерскому штабу.

10. «Нефтехимик»

37 игр, 38 очков

Что получается: Вячеслав Буцаев проделал огромную работу в Нижнекамске в этом сезоне. И дело даже не в мощнейшей серии побед в октябре-ноябре, а в том, что тренеру удалось сделать из потенциального главного аутсайдера Востока крепкую команду, способную всерьёз побороться за плей-офф. Сейчас у «Нефтехимика» не лучшие времена, но есть ли у вас гарантия, что нижнекамцы вновь не смогут выиграть с десяток матчей подряд и обогнать всех конкурентов?

Для Буцаева, который вытворял похожие штуки и с ХК «Сочи», в этом нет ничего невозможного.

Над чем нужно работать: конечно, проблем у «Нефтехимика» много. Могут лучше играть вратари, быть заметнее легионеры, Порядину неплохо бы вспомнить свою игру образца начала сезона, подтянуться другим российским хоккеистам. Все эти недочёты нужно учесть Буцаеву и зарядить своих парней на новую серию побед. Тогда у «Нефтехимика» будут шансы на плей-офф.

9. «Куньлунь»

37 игр, 41 очко

Что получается: «Куньлунь» под руководством Фрейзера держится недалеко от зоны плей-офф, и это отличное достижение для китайской команды. В этом сезоне у «драконов» вполне разумный менеджмент, неплохой подбор игроков во всех линиях, и вполне приемлемые результаты. По крайней мере, на своей площадке «Куньлунь» ещё никому не проиграл вчистую, а один из залогов успеха — неплохое большинство (седьмое в КХЛ). Сейчас «драконы» занимают удобную позицию для того, чтобы в нужный момент совершить рывок в зону плей-офф.

Над чем нужно работать: проблема «Куньлуня» последних лет — слабый финиш регулярки. Обычно после Нового года китайский клуб начинает валиться на дно Востока, хотя особых предпосылок к этому вроде бы нет. Ещё «Куньлунь» любит поторговать своими лидерами перед дедлайном, что тоже не способствует хорошим результатам. Если в этот раз «Куньлунь» не растеряет нынешнюю стабильность и останется серьёзной командой в январе и феврале, то это добавит интриги битве за плей-офф на Востоке. В сохранении мотивации и интереса к выступлению и кроется главный резерв китайской команды.

8. «Металлург»

38 игр, 41 очко

Источник: РИА

Что получается: после провального старта сезона Илье Воробьёву удалось выправить положение «Металлурга». Главный тренер уральцев наладил систему игры в обороне, за счёт чего к «Магнитке» стали приходить победы, получилось подняться в зону плей-офф и не завалить сезон окончательно. Команда, конечно, не показывает тот хоккей, который от неё ждали летом, глядя на мощную селекцию, но вины Воробьёва в этом нет никакой. Тренер и так сумел привнести в команду дисциплину, разобраться с не лучшей физподготовкой, и сейчас «Металлург» хотя бы даёт результат. Стиль игры уральцев тягучий, но в конце концов это может стать проблемой главным образом для соперника магнитогорцев в плей-офф.

Над чем нужно работать: Воробьёв сейчас отталкивается от игры своих подопечных, и к нему вопросов немного. Теоретически эта команда должна играть в атаку, но практически вся бомбовая селекция Геннадия Величкина пока не работает.

Конечно, это резерв для уральцев, и если вдруг Локтионов, Паршин, О’Делл, Козун, да тот же Мозякин в этом сезоне заиграют так, как от них ждали, то «Металлург» не только серьёзно добавит, но и превратится в одного из фаворитов Востока.

7. «Сибирь»

35 игр, 41 очко

Что получается: Николай Заварухин в первый год самостоятельной работы в КХЛ смог сделать из команды с невзрачным, в общем-то, составом крепкий, боевой клуб, добивающийся успеха за счёт дисциплины и характера. Приятно, что недавняя длинная серия неудач не пошатнула веру тренера в себя и своих подопечных. «Сибирь» спустилась в нижнюю часть кубковой восьмёрки, но будем откровенны — именно там (в лучшем случае) и ждали новосибирцев перед сезоном. «Сибирь» Заварухина за счёт системы и настроя умеет играть с лидерами, и долгое время показывала едва ли не образцовую игру в обороне, за счёт чего и добивалась побед.

Над чем нужно работать: Заварухину нужно продолжать шлифовать свою систему и больше не допускать сбоев, которые сразу погружают команду в серию неудач. Это легко сказать, но трудно сделать, а потому главный залог успеха новосибирцев — это терпение. «Сибирь» не раз в этой регулярке, поведя в счёте, начинала заниматься глупостями и отдавала игру сопернику (вспомним домашний матч с «Торпедо»), и такие вещи, конечно, нужно постараться исключить. А так, «Сибирь» находится сейчас вполне на своём месте в таблице, но самое главное, что этой команде по силам решить задачу выхода в плей-офф.

6. «Адмирал»

34 игры, 42 очка

Что получается: «Адмирал» — красавцы. Команда с одним из самых маленьких бюджетов в КХЛ всю регулярку стабильно идёт в зоне плей-офф, а сейчас «моряки» по потерянным очкам и вовсе идут вровень с лидером своего дивизиона «Авангардом». Главный творец успеха дальневосточников — главный тренер Сергей Светлов. С помощью своих эмоций и тренерских способностей он всякий раз заряжает «Адмирал» на борьбу, выбивая из голов своих подопечных психологию аутсайдера и бедного клуба. Огромное подспорье для «моряков» — игра спецбригад. «Адмирал» пятый в КХЛ по игре в большинстве, и второй — по надёжности в меньшинстве.

Над чем нужно работать: «Адмирал» явно играет на пределе своих возможностей и глупо требовать от команды из Владивостока ещё какого-либо прогресса. Главное для «моряков» — не снизить темп и не сломаться под грузом усталости, который «Адмирал» обязательно почувствует ближе к концу регулярки.

Словом, дальневосточникам нужно просто держать заданную планку, и тогда выход в плей-офф им гарантирован.

5. «Автомобилист»

35 игр, 43 очка

Источник: РИА

Что получается: у «Автомобилиста» получилось пережить октябрьский кризис, обойдясь без увольнения Андрея Мартемьянова, и это главная заслуга клуба и тренера. В Екатеринбурге перетерпели этот тяжёлый отрезок, причины которого назвать сложно, и сейчас у «Автомобилиста» всё более-менее в порядке. Есть сильный вратарь, отличное большинство, легионеры стали тащить — по сути, все те же козыри, которые в прошлом сезоне помогли уральцам стать первыми на Востоке. Сейчас же у команды есть ещё один весомый аргумент — успешное прохождение трудного этапа сплотило команду и наверняка сделало её более сильной и духовитой. Это может помочь в плей-офф.

Над чем нужно работать: проблемы «Автомобилиста» были известны ещё перед стартом сезона, и они никуда не делись. За спиной Коваржа нет приличного сменщика, оборона существенно уступает по уровню атаке, а в этом сезоне частенько откровенно «привозит».

Не работает и резерв в виде форвардов второго плана, чья помощь серьёзно помогала «Автомобилисту» в прошлом сезоне. Белоусов, Литовченко, Обидин, Гареев могут играть результативнее, а Плэтт с Голышевым и вовсе пока разочаровывают. Потенциально «Автомобилист» должен быть самой забивной и креативной командой на Востоке, но сейчас до такого ещё далеко.

4. «Салават Юлаев»

38 игр, 45 очков

Источник: РИА

Что получается: у «Салавата» по-прежнему в полном порядке легионеры, хотя с Йоонасом Кемппайненом, конечно, было лучше. Существенно добавил атакующих опций Никита Сошников. В большинстве матчей «юалевцам» удаётся использовать свои сильные стороны и побеждать соперников за счёт игры лидеров. По сравнению с прошлым сезоном у «Салавата», вроде бы, появилось и второе звено, которое можно назвать ударным — тройка Кугрышев — Кадейкин — Жарков была хороша в ноябре.

Над чем нужно работать: над коучингом.

Николай Цулыгин, как не крути, не производит впечатление человека, который действительно главный в «Салавате». Если у лидеров уфимцев есть мотивация и хорошее настроение, то они играют здорово, если нет — возникают проблемы.

Игра «Салавата» во многом зависит от легионеров, которым отдана полная свобода в творчестве и прощаются многочисленные обрезы и огрехи в обороне. Для успешного прохождения регулярки этого хватает, но в плей-офф успеха обычно добиваются тренерские команды. В этом «Салават» каждый раз убеждается, когда встречается в регулярке с сильной, системной командой. Тем не менее, никто не забыл, как в прошлом сезоне уфимцы вопреки прогнозам дошли до финала конференции.

3. «Барыс»

35 игр, 46 очков

Источник: РИА

Что получается: Андрей Скабелка второй год подряд выстраивает в столице Казахстана крепкий, системный коллектив, который не только прочно держится в зоне плей-офф на Востоке, но и снова претендует на победу в дивизионе. «Барыс» смог пережить летний уход легионеров, в клубе приняли ряд оперативных селекционных мер (например, заменили провалившегося Тангрэди на Виделля), а Скабелка показал себя довольно гибким тренером. В этом чемпионате клуб из Нур-Султана всё чаще побеждает с помощью обороны, а не атаки, и это отличный метод для добычи важных побед. А ещё у «Барыса» лучшее большинство в лиге. С такими «скиллами» казахстанский клуб может очень громко пошуметь в плей-офф.

Над чем нужно работать: у «Барыса» периодически выпадают легионеры, которые всё-таки остаются главной ударной силой команды, и замедлился прогресс местных хоккеистов, выстреливших в прошлом сезоне (Михайлис, Асетов, тот же Старченко).

Возможно, это следствие слегка изменившейся системы, и здесь нет никакой проблемы, но отсутствие звена, которое точно может забить, для «Барыса» довольно странно.

2. «Авангард»

38 игр, 50 очков

Источник: РИА

Что получается: при не самой яркой, а местами откровенно невнятной игре «Авангарду» удаётся держаться на высоком месте не только в конференции, но и во всей лиге. От «ястребов» не приходится ждать победных серий, но и в другую крайность они не пускаются, постоянно цепляются за очки и по праву идут в лидерах Востока. У нынешнего «Авангарда» видна система, которую ставит Хартли, по сравнению с прошлым сезоном стала лучше игра в обороне, и даже периодические провалы в игре лидеров «ястребы» компенсируют командными взаимодействиями. Такой стиль не позволяет «Авангарду» побеждать регулярно, но почти во всех играх с топ-клубами, где в разы выше мотивация, омичи выглядят просто здорово.

Над чем нужно работать: в первую очередь, над стабильностью, но так ли она нужна «Авангарду» в регулярке? А вот кому реально надо добавлять, так это ключевым игрокам «ястребов». Тейлор Бек и Сергей Шумаков могут и должны играть лучше, а Свен Андригетто пока и вовсе не оправдывает надежд, проявляя себя только в тех матчах, где ему это позволяет соперник.

По ходу сезона у «Авангарда» пропало стабильное большинство, а схемы с поперечными перепасовками тех же Бека и Шумакова уже легко читаются соперниками.

Бросается в глаза в этом сезоне большое количество невынужденного брака у довольно техничных игроков, также для «Авангарда» не составляет труда вдруг по ходу матча остановиться и отдать сначала инициативу, а затем и победу сопернику. А вот с волевыми успехами, напротив, дело обстоит крайне туго — «ястребы» ещё ни разу в сезоне не ликвидировали разницу хотя бы в две шайбы.

1. «Ак Барс»

36 игр, 56 очков

Источник: РИА

Что получается: в целом у казанцев всё складывается отлично, и текущее первое место во всей КХЛ — прямое тому подтверждение. Подопечные Дмитрия Квартальнова, который прививает «Ак Барсу» мощный, энергозатратный стиль, не слишком зависимый от уровня исполнителей, бодро идут по дистанции регулярки, берут почти все свои очки, правильно реагируют на редкие поражения — казанцы ни разу в сезоне не проиграли хотя бы дважды подряд. У «Ак Барса» сбалансированный состав (откровенно выпадающих игроков нет вообще), прогрессирует не только молодёжь, но и взрослые хоккеисты, сдавшие в прошлые годы. Наконец, у казанцев самое забивное нападение, самая надёжная защита на Востоке и лучшее меньшинство в КХЛ — что же ещё нужно для счастья?

Над чем нужно работать: но даже у такой почти идеальной команды есть недочёты, и довольно серьёзные.

Квартальнов выжимает максимум из своей команды прямо сейчас, и к плей-офф «Ак Барс» может подойти, во-первых, достаточно вымотанным, а во-вторых — в роли открытой книги для других топ-команд Востока. Сможет ли Квартальнов удивить соперника весной? В ЦСКА у него были с этим проблемы.

У «Ак Барса» очень ровная команда, но не всегда это хорошо. Отсутствие ведущего звена может стать проблемой, а лидеры казанцев в этом сезоне не впечатляют сильной индивидуальной игрой (тот же Джастин Азеведу совсем на себя не похож). Ещё один резерв «Ак Барса» — игра в большинстве. По этому показателю казанцы только четырнадцатые в лиге.