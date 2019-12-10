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19:01 (мск), источник: Vesti.kz

Лидеры дивизиона за 30 игр. Как «Барыс» мог уже сейчас обойти «Авангард» в КХЛ

Казахстанский «Барыс» борется за победу в дивизионе Чернышева Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но подопечные Андрея Скабелки мог бы уже сейчас думать не только о конкуренте для плей-офф, но и наращивать отрыв от преследователей. О причинах этого рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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После 35 встреч «Барыс» набрал 46 очков и имеет преимущество по потерянным очкам над омским «Авангардом» (38 и 50). Казахстанский клуб не может ошибаться сам, при этом результаты прямых конкурентов имеют второстепенное значение. Запас по матчам дает шанс выкладываться самим.

Но этого всего могло и не быть, если бы столичная команда стартовала чуть увереннее — по результатам последних 30 игр «Барыс» на «Востоке» уступает только «Ак Барсу» из Казани.

Таблица по итогам последних 30 игр

1. «Ак Барс» — 46 очков
2. «Барыс» — 40 очков
3. «Авангард» — 39 очков
4. «Адмирал» — 38 очков
5. «Металлург» — 36 очков.

Таким образом, небольшое, но реальное преимущество было бы на стороне подопечных Скабелки. Они бы оформили его в матче с «Авангардом» накануне, когда вырвали волевую победу. Что же помешало? Стартовые неудачи — поражения «Адмиралу» и «Куньлуню», а это недобор важных четырех очков.

Очень уверенно столичная команда провела пять последних игр — одержаны четыре победы. Лишь два клуба сыграли лучше: это выигравший все встречи СКА и «Куньлунь», набравший девять баллов. На отрезке последних пяти встреч «Барыс» отыграл у «Авангарда» и «Ак Барса» по три очка. И если конкуренты будут также нестабильны, то эта цифра может увеличиться.

Напомним, клубы КХЛ ушли на небольшой перерыв, а игры возобновятся 17 декабря. На следующий день, 18 декабря, на лед в Нижнем Новгороде выйдет «Барыс» в матче против «Торпедо».

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