Лидеры дивизиона за 30 игр. Как «Барыс» мог уже сейчас обойти «Авангард» в КХЛ

После 35 встреч «Барыс» набрал 46 очков и имеет преимущество по потерянным очкам над омским «Авангардом» (38 и 50). Казахстанский клуб не может ошибаться сам, при этом результаты прямых конкурентов имеют второстепенное значение. Запас по матчам дает шанс выкладываться самим.

Но этого всего могло и не быть, если бы столичная команда стартовала чуть увереннее — по результатам последних 30 игр «Барыс» на «Востоке» уступает только «Ак Барсу» из Казани.

Таблица по итогам последних 30 игр

1. «Ак Барс» — 46 очков

2. «Барыс» — 40 очков

3. «Авангард» — 39 очков

4. «Адмирал» — 38 очков

5. «Металлург» — 36 очков.

Таким образом, небольшое, но реальное преимущество было бы на стороне подопечных Скабелки. Они бы оформили его в матче с «Авангардом» накануне, когда вырвали волевую победу. Что же помешало? Стартовые неудачи — поражения «Адмиралу» и «Куньлуню», а это недобор важных четырех очков.

Очень уверенно столичная команда провела пять последних игр — одержаны четыре победы. Лишь два клуба сыграли лучше: это выигравший все встречи СКА и «Куньлунь», набравший девять баллов. На отрезке последних пяти встреч «Барыс» отыграл у «Авангарда» и «Ак Барса» по три очка. И если конкуренты будут также нестабильны, то эта цифра может увеличиться.