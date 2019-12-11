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13:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Малкин сравнялся с Ковалевым по количеству очков в «регулярке» НХЛ

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнялся с экс-форвардом сборной России Алексеем Ковалевым по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Источник: AP 2019

Малкин во вторник отметился передачей в матче с «Монреаль Канадиенс» (1:4). Это очко стало для 33-летнего форварда 1029-м (399 шайб + 630 передач) в «регулярках» НХЛ.

Выше Ковалева и Малкина в списке лучшим бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян находятся только Александр Могильный (1032 очка), Сергей Федоров (1179) и Александр Овечкин (1244).

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