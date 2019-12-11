Вудкрофт: Молодёжи «Динамо» противостоят мужики, которым надо кормить семьи

«Еремёнко, Денисова и Дерябина выделяет отличное мышление. Они действительно игровики, глубоко понимающие хоккей. Единственное, чего им не хватает для того, чтобы чувствовать себя увереннее на столь высоком уровне, как КХЛ, это функциональной подготовки. Когда ты столь молод, а тебе противостоят взрослые мужики, которым нужно выигрывать, чтобы кормить свои семьи, необходимо быть лучше подготовленным, иначе сложно держать борьбу.