Несколько героев «Барыса». Кто помогает команде Андрея Скабелки биться за победы в КХЛ

33-летний казахстанский голеадор Роман Старченко не уходит со льда без гола на протяжении четырех игр — форвард забил 12 шайб, добавив к ним 12 передач.
Бомбардиры
1. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 39 очков (9+30)
2. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 34 очка (14+20)
3. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 33 очка (8+25)
…21−27. Роман Старченко («Барыс») — 24 очка (12+12).
Снайперы
1. Никита Сошников («Салават Юлаев») — 18 голов
2. Тему Пулккинен («Динамо» Минск) — 17 голов
3. Кирилл Капризов (ЦСКА) — 16 голов
…8−14. Роман Старченко («Барыс») — 12 голов.
Поправил свои позиции Даррен Диц. Капитан «Барыса» не только в числе лучших по общему количеству очков, но и в списке снайперов (3−5 место) и ассистентов (17−18 место).
Бомбардиры-защитники
1. Юусо Хиетанен («Динамо» Москва) — 25 очков (12+13)
2. Вячеслав Войнов («Авангард») — 24 очка (7+17)
3. Филип Ларсен («Салават Юлаев») и Чарльз Геноуэй («Торпедо») — по 23 очка
…8. Даррен Диц («Барыс») — 18 очков (7+11).
В прошлом сезоне 36-летний Хенрик Карлссон выдал лучший сезон в КХЛ, но сейчас играет еще лучше. Шведский голкипер не часто балует «сухими» матчами, но его статистика — на уровне ТОП-3.
Вратари — по проценту отраженных бросков
1. Тимур Билялов («Ак Барс») — 95,7
2. Александр Самонов (СКА) — 95,3
3. Хенрик Карлссон («Барыс») — 94,6.
Вратари — по коэффициенту надежности
1. Тимур Билялов («Ак Барс») — 1,10
2. Хенрик Карлссон («Барыс») — 1,45
3. Алексей Мельничук (СКА) — 1,47.
23-летний Дмитрий Шевченко с 24 ноября получает не более одного малого штрафа за игру, но все равно остается в ТОП-5 самых грубых игроков Лиги.
Штраф
1. Шон Лалонд («Адмирал») — 82 минуты
2. Олег Евенко («Динамо» Минск) — 79 минут
3. Алексей Петров («Сочи») — 76 минут
…5. Дмитрий Шевченко («Барыс») — 53 минуты
14−16. Павел Акользин («Барыс»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Виталий Меньшиков («Трактор») — по 41 минуте
27−28. Джесси Блэкер («Барыс») и Сами Леписто («Йокерит») — 36 минут.
Форварды «Барыса» проводят на льду в среднем меньше 20 минут, но только один из них выбивается из общего числа. Есть в списке лучших и два ведущих защитника.
Нападающие — игровое время
1. Райан Спуннер («Динамо» Минск) — 22 минуты и четыре секунды
2. Кирилл Семенов («Авангард») — 20 минут и 54 секунды
3. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 20 минут и 52 секунды
…7. Корбэн Найт («Барыс») — 20 минут и 13 секунд.
Защитники — игровое время
1. Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск) — 26 минут и шесть секунд
2. Артурс Кулда («Динамо» Рига) — 25 минут и 54 секунды
3. Морган Эллис («Сочи) — 24 минуты и 41 секунда
…5. Даррен Диц («Барыс») — 24 минуты и 16 секунд
6. Атте Охтамаа («Барыс») — 23 минуты и шесть секунд.
По силовым приемам игроки «Барыса» не входят в ТОП-30, а по блокированным броскам — только один представитель.
Блокированные броски
1. Вилле Покка («Авангард») — 92
2. Алексей Бондарев («Авангард») — 80
3. Алексей Василевский («Автомобилист») — 67
…20−23. Денис Бодров («Автомобилист»), Леонид Метальников («Барыс»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик») и Вилле Лаюнен («Витязь») — по 49.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге сейчас перерыв до 17 декабря из-за матчей Евротура. «Барыс» выйдет на лед на следующий день после возобновления игр -18 декабря в Нижнем Новгороде против «Торпедо».