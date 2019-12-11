Несколько героев «Барыса». Кто помогает команде Андрея Скабелки биться за победы в КХЛ

33-летний казахстанский голеадор Роман Старченко не уходит со льда без гола на протяжении четырех игр — форвард забил 12 шайб, добавив к ним 12 передач.

Бомбардиры

1. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 39 очков (9+30)

2. Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва) — 34 очка (14+20)

3. Линус Умарк («Салават Юлаев») — 33 очка (8+25)

…21−27. Роман Старченко («Барыс») — 24 очка (12+12).

Снайперы

1. Никита Сошников («Салават Юлаев») — 18 голов

2. Тему Пулккинен («Динамо» Минск) — 17 голов

3. Кирилл Капризов (ЦСКА) — 16 голов

…8−14. Роман Старченко («Барыс») — 12 голов.

Поправил свои позиции Даррен Диц. Капитан «Барыса» не только в числе лучших по общему количеству очков, но и в списке снайперов (3−5 место) и ассистентов (17−18 место).

Бомбардиры-защитники

1. Юусо Хиетанен («Динамо» Москва) — 25 очков (12+13)

2. Вячеслав Войнов («Авангард») — 24 очка (7+17)

3. Филип Ларсен («Салават Юлаев») и Чарльз Геноуэй («Торпедо») — по 23 очка

…8. Даррен Диц («Барыс») — 18 очков (7+11).

В прошлом сезоне 36-летний Хенрик Карлссон выдал лучший сезон в КХЛ, но сейчас играет еще лучше. Шведский голкипер не часто балует «сухими» матчами, но его статистика — на уровне ТОП-3.

Вратари — по проценту отраженных бросков

1. Тимур Билялов («Ак Барс») — 95,7

2. Александр Самонов (СКА) — 95,3

3. Хенрик Карлссон («Барыс») — 94,6.

Вратари — по коэффициенту надежности

1. Тимур Билялов («Ак Барс») — 1,10

2. Хенрик Карлссон («Барыс») — 1,45

3. Алексей Мельничук (СКА) — 1,47.

23-летний Дмитрий Шевченко с 24 ноября получает не более одного малого штрафа за игру, но все равно остается в ТОП-5 самых грубых игроков Лиги.

Штраф

1. Шон Лалонд («Адмирал») — 82 минуты

2. Олег Евенко («Динамо» Минск) — 79 минут

3. Алексей Петров («Сочи») — 76 минут

…5. Дмитрий Шевченко («Барыс») — 53 минуты

14−16. Павел Акользин («Барыс»), Марат Хайруллин («Нефтехимик») и Виталий Меньшиков («Трактор») — по 41 минуте

27−28. Джесси Блэкер («Барыс») и Сами Леписто («Йокерит») — 36 минут.

Форварды «Барыса» проводят на льду в среднем меньше 20 минут, но только один из них выбивается из общего числа. Есть в списке лучших и два ведущих защитника.

Нападающие — игровое время

1. Райан Спуннер («Динамо» Минск) — 22 минуты и четыре секунды

2. Кирилл Семенов («Авангард») — 20 минут и 54 секунды

3. Вадим Шипачев («Динамо» Москва) — 20 минут и 52 секунды

…7. Корбэн Найт («Барыс») — 20 минут и 13 секунд.

Защитники — игровое время

1. Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск) — 26 минут и шесть секунд

2. Артурс Кулда («Динамо» Рига) — 25 минут и 54 секунды

3. Морган Эллис («Сочи) — 24 минуты и 41 секунда

…5. Даррен Диц («Барыс») — 24 минуты и 16 секунд

6. Атте Охтамаа («Барыс») — 23 минуты и шесть секунд.

По силовым приемам игроки «Барыса» не входят в ТОП-30, а по блокированным броскам — только один представитель.

Блокированные броски

1. Вилле Покка («Авангард») — 92

2. Алексей Бондарев («Авангард») — 80

3. Алексей Василевский («Автомобилист») — 67

…20−23. Денис Бодров («Автомобилист»), Леонид Метальников («Барыс»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик») и Вилле Лаюнен («Витязь») — по 49.