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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Вячеслав Фетисов высказался о судьбе «Арена Омск» после решения ВАДА

Он поспешил успокоить болельщиков.

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Источник: Комсомольская правда

Судьбу «Арена-Омск» прокомментировал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. После решения ВАДА отстранить на 4 года российских спортсменов от участия в Олимпиаде и запретить нашей стране принимать международные соревновании появились сомнения, что стадион в Омске будет достроен. Его планировали закончить как раз к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Часть его матчей хотели провести в Омске. Эти сомнения возмутили Фетисова.

— Мы строим арены не для того, чтобы провести чемпионаты мира, а потом их развалить. А для того, чтобы шло развитие хоккея в стране, — заявил Фетисов в эфире канала «МАТЧ-ТВ». Так что взаимосвязи с ВАДА здесь не вижу. Нет связи с судьбами спортсменов, которые не понимают, что сейчас происходит. Как можно это сравнивать со строительством каких-то объектов, проведением каких-то соревнований? Пусть даже самых больших.

Добавим, что ранее министерство спорта Омской области тоже заявляло, что арена все равно будет построена и решение ВАДА никак на планы не влияет. В новый стадион для проведения матчей «Авангарда» вложат 10 миллиардов рублей.

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