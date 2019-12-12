Вячеслав Фетисов высказался о судьбе «Арена Омск» после решения ВАДА

Судьбу «Арена-Омск» прокомментировал прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов. После решения ВАДА отстранить на 4 года российских спортсменов от участия в Олимпиаде и запретить нашей стране принимать международные соревновании появились сомнения, что стадион в Омске будет достроен. Его планировали закончить как раз к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Часть его матчей хотели провести в Омске. Эти сомнения возмутили Фетисова.

— Мы строим арены не для того, чтобы провести чемпионаты мира, а потом их развалить. А для того, чтобы шло развитие хоккея в стране, — заявил Фетисов в эфире канала «МАТЧ-ТВ». Так что взаимосвязи с ВАДА здесь не вижу. Нет связи с судьбами спортсменов, которые не понимают, что сейчас происходит. Как можно это сравнивать со строительством каких-то объектов, проведением каких-то соревнований? Пусть даже самых больших.