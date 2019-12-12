Играют, как обладатели Кубка Гагарина. По какому показателю «Барыс» входит в ТОП-5 КХЛ вместе с «Ак Барсом» и ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб обладает одним из лучших результатов по пропущенным шайбам в турнире — 69 голов вывели «Барыс» на третье место в Лиге. Выше только ЦСКА (60) и «Ак Барс» (62), обладатели Кубка Гагарина и основные претенденты на победу в КХЛ. Довольно сильно казахстанская команда играет и в меньшинстве.

ТОП-5 по нейтрализации большинства.

1. «Ак Барс» — 90,3 процента

2. «Адмирал» — 89,8 процента

3. ЦСКА — 87,2 процента

4. «Барыс» — 85,6 процента

5−6. «Авангард» и «Сочи» — 85,1 процента.

Это не лучший показатель для «Барыса» — в сезоне-2010/11 клуб выиграл номинацию с результатом 86,6, пропустив всего 36 голов. Оба результата могут быть обновлены.

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ТОП-5 по пропущенным голам в меньшинстве.

1. «Адмирал» — 13 голов

2−3. «Ак Барс» и «Автомобилист» — по 14 голов

3−4. ЦСКА и «Барыс» — по 16 голов.

Клубы прошли больше половины игр регулярного чемпионата, а «Барыс» пропустил всего 16 шайб в меньшинстве. Помимо сезона 2010/11, близкие результаты были в двух последующих турнирах — 39 и 37 голов, соответственно.