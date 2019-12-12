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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

Играют, как обладатели Кубка Гагарина. По какому показателю «Барыс» входит в ТОП-5 КХЛ вместе с «Ак Барсом» и ЦСКА

Казахстанский клуб «Барыс» входит в пятерку ведущих клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по нейтрализации большинства соперников. Подопечные Андрея Скабелки играют на одном уровне с фаворитами сезона. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб обладает одним из лучших результатов по пропущенным шайбам в турнире — 69 голов вывели «Барыс» на третье место в Лиге. Выше только ЦСКА (60) и «Ак Барс» (62), обладатели Кубка Гагарина и основные претенденты на победу в КХЛ. Довольно сильно казахстанская команда играет и в меньшинстве.

ТОП-5 по нейтрализации большинства.

1. «Ак Барс» — 90,3 процента
2. «Адмирал» — 89,8 процента
3. ЦСКА — 87,2 процента
4. «Барыс» — 85,6 процента
5−6. «Авангард» и «Сочи» — 85,1 процента.

Это не лучший показатель для «Барыса» — в сезоне-2010/11 клуб выиграл номинацию с результатом 86,6, пропустив всего 36 голов. Оба результата могут быть обновлены.

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ТОП-5 по пропущенным голам в меньшинстве.

1. «Адмирал» — 13 голов
2−3. «Ак Барс» и «Автомобилист» — по 14 голов
3−4. ЦСКА и «Барыс» — по 16 голов.

Клубы прошли больше половины игр регулярного чемпионата, а «Барыс» пропустил всего 16 шайб в меньшинстве. Помимо сезона 2010/11, близкие результаты были в двух последующих турнирах — 39 и 37 голов, соответственно.

Напомним, после перерыва, связанного с матчами Евротура, КХЛ продолжится 17 декабря. «Барыс» свой следующий матч проведет на день позже, 18 декабря. Казахстанский клуб отправится в гости к нижегородскому «Торпедо».

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