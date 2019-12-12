Даррен Диц — худший? Кто в «Барысе» самый полезный в новом сезоне КХЛ

«44» — й номер столичной команды в прошлой «регулярке» имел полезность «+30»: с ним на льду были забиты 75 голов, а пропущено — 45. В новом турнире показатели капитана скромнее — «-7» (14 и 21). Из недосягаемого обладателя первого места по этому показателю он превратился в аутсайдера.
Худшие по показателю полезности.
1−2. Даррен Диц и Кертис Волк — «-7»
3. Линус Виделль — «-6»
4−6. Максим Семенов, Корбэн Найт и Эрик Тангрэйди — по «-5».
На противоположной стороне рейтинга некоторые другие игроки сборной Казахстана.
Лучшие по показателю полезности.
1−3. Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Алихан Асетов — по «+3»
4. Алексей Маклюков — «+2»
5−10. Атте Охтамаа, Леонид Метальников, Никита Клещенко, Роман Старченко, Адам Хелука и Дмитрий Гурков — по «+1».
Двух исполнителей из списка уже нет в «Барысе», но они смогли закрепиться по показателям. До финиша регулярного чемпионата столичной команде осталось провести 27 встреч, и ситуация может еще измениться.
Добавим, что «Барыс» продолжит регулярный чемпионат КХЛ 18 декабря, когда в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». Также в рамках выездной серии столичный клуб встретится с «Витязем» (20 декабря) и «Спартаком» (22 декабря). После 35 игр «Барыс» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 46 очков.