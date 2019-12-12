Даррен Диц — худший? Кто в «Барысе» самый полезный в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«44» — й номер столичной команды в прошлой «регулярке» имел полезность «+30»: с ним на льду были забиты 75 голов, а пропущено — 45. В новом турнире показатели капитана скромнее — «-7» (14 и 21). Из недосягаемого обладателя первого места по этому показателю он превратился в аутсайдера.

Худшие по показателю полезности.

1−2. Даррен Диц и Кертис Волк — «-7»

3. Линус Виделль — «-6»

4−6. Максим Семенов, Корбэн Найт и Эрик Тангрэйди — по «-5».

На противоположной стороне рейтинга некоторые другие игроки сборной Казахстана.

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Лучшие по показателю полезности.

1−3. Никита Михайлис, Аркадий Шестаков, Алихан Асетов — по «+3»

4. Алексей Маклюков — «+2»

5−10. Атте Охтамаа, Леонид Метальников, Никита Клещенко, Роман Старченко, Адам Хелука и Дмитрий Гурков — по «+1».

Двух исполнителей из списка уже нет в «Барысе», но они смогли закрепиться по показателям. До финиша регулярного чемпионата столичной команде осталось провести 27 встреч, и ситуация может еще измениться.