Виталий Кравцов попрощался с челябинским «Трактором»
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов сообщил, что покидает челябинский хоккейный клуб «Трактор».
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов сообщил, что покидает челябинский хоккейный клуб «Трактор».
Вернувшийся в Россию по ходу сезона из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов ранее был переведен «Трактором» в команду ВХЛ «Челмет».
«Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Хочу поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и меньше травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая», — написал Кравцов на своей странице в Instagram.
В текущем сезоне 19-летний Кравцов провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.