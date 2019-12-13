Виталий Кравцов попрощался с челябинским «Трактором»

«Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Хочу поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и меньше травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая», — написал Кравцов на своей странице в Instagram.