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00:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виталий Кравцов попрощался с челябинским «Трактором»

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нападающий Виталий Кравцов сообщил, что покидает челябинский хоккейный клуб «Трактор».

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Вернувшийся в Россию по ходу сезона из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов ранее был переведен «Трактором» в команду ВХЛ «Челмет».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Хотелось бы сказать болельщикам спасибо большое за то, что поддерживали и переживали в такой непростой период! Хочу поблагодарить тренерский штаб, руководство, командный персонал и, конечно же, игроков, с кем приятно было играть в одной команде и видеться в раздевалке. Так сложилась ситуация, поэтому желаю команде больших побед и меньше травм, а болельщикам — терпения и веры в команду. Спасибо, Челябинск. За черной полосой всегда идет белая», — написал Кравцов на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне 19-летний Кравцов провел 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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