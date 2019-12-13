Кравцов расторг контракт с «Трактором»

Источник: Спорт РИА Новости

Вернувшийся в Россию по ходу сезона из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов ранее был переведен «Трактором» в команду ВХЛ «Челмет».

В четверг Кравцов на своей странице в Instagram сообщил, что покидает «Трактор».