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14:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кравцов расторг контракт с «Трактором»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Форвард Виталий Кравцов расторг контракт с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вернувшийся в Россию по ходу сезона из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов ранее был переведен «Трактором» в команду ВХЛ «Челмет».

В четверг Кравцов на своей странице в Instagram сообщил, что покидает «Трактор».

В текущем сезоне 19-летний хоккеист провел за «Трактор» 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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