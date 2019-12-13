Кравцов расторг контракт с «Трактором»
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Форвард Виталий Кравцов расторг контракт с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Форвард Виталий Кравцов расторг контракт с челябинским «Трактором», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Вернувшийся в Россию по ходу сезона из системы клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов ранее был переведен «Трактором» в команду ВХЛ «Челмет».
В четверг Кравцов на своей странице в Instagram сообщил, что покидает «Трактор».
В текущем сезоне 19-летний хоккеист провел за «Трактор» 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.