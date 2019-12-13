Канадский защитник Мэтью Майоне пополнил состав минского «Динамо»

У Мэтью Майоне за плечами есть опыт выступления в КХЛ. Ранее он защищал цвета рижского «Динамо», набрав в 58 поединках 46 (11+35) очков. Из столицы Латвии североамериканец отправился в «Кунлунь». Но там не блеснул, совершив три результативные передачи в 16 играх. Возможно, такая статистика стала не последним аргументом при досрочном расторжении контракта.

«Прежде чем принять решение о подписании, тренерский штаб хорошо изучил его кандидатуру, и мы уверены, что не ошиблись с выбором. То, что у Майоне не получилось в “Куньлуне”, ничего не значит — так бывает в профессиональном хоккее. Мы рады приветствовать Мэтью в “Динамо” и верим, что он успешно пройдет просмотр и поможет нашей команде стать лучше», — цитирует слова генерального директора ХК «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова пресс-служба столичного клуба.