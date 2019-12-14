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13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Я не ошибся с выбором». Интервью чемпиона мира — о переходе в «Барыс», своей главной «фишке» и драках

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа дал интервью официальному сайту КХЛ, в котором рассказал о своем переходе в казахстанский клуб, чемпионском сезоне в «Ак Барсе» и секрете успеха сборной Финляндии.

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Официально о переходе 32-летнего финна «Барыс» объявил 5 ноября. Его контракт рассчитан до 30 апреля 2020 года. За это время Охтамаа успел провести 11 матчей в КХЛ и набрать семь (2+5) очков.

— Атте, как прошел сезон после того, как вы покинули КХЛ?
— Мне нравится эта лига, здесь интересно, и мне ее не хватало. Поэтому очень рад вернуться. Если говорить о сезоне, то он у меня получился отличным. С родным «Кярпятом» мы стали вторыми в финской лиге, со сборной взяли «золото» на чемпионате мира, это круто. В то же время рад, что провел год дома, рядом с семьей. Но сейчас решил для себя, пока могу играть на хорошем уровне — буду стараться делать это где-нибудь, кроме Финляндии.

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— Пока не играли в КХЛ, следили за новостями лиги?
— Конечно, здесь играет столько друзей, бывших партнеров. Всегда интересно наблюдать, как у них идут дела. Следил и за «Ак Барсом», за тем, как он провел год после чемпионства.

— Удивились, когда узнали, что Зинэтула Билялетдинов завершил тренерскую карьеру?
— Конечно. Но в то же время у него получилась удивительная и успешная карьера, как игровая, так и тренерская. Я рад, что мне посчастливилось поработать с таким специалистом. Билялетдинов — великий тренер, который поднял нашу команду на новый уровень. У всех бывают сложные времена, когда игра не идёт. Он находил нужные слова поддержки, давал советы, которые действительно помогали. Меня всегда поражала его способность оставаться строгим и требовательным, но в то же время понимающим тренером.

— Долго праздновали чемпионство?
— Долго (смеется). Это большой успех, пришлось преодолеть долгий путь, отдать много сил. В конце июня мне удалось привезти Кубок Гагарина домой в Финляндию и разделить радость со своими близкими и друзьями. Как-то оригинально использовать кубок не стал, просто поставил у себя дома, потом на берегу моря и все. Кто был у меня в гостях в те дни — ходили, смотрели, фотографировались.

— Если вернуться назад, какие мысли лезли в голову на последних минутах решающего матча за кубок?
— Была борьба эмоций. Вроде бы ты начинаешь уже радоваться, подкатывает эйфория, но в то же время стараешься себя осадить. Разница в счёте тогда была минимальной, и произойти могло всякое. Ну, а уже после сирены ты просто выдыхаешь, чувствуешь радость, но в то же время огромную усталость. Ведь на финишной прямой выжимаешь все из себя.

— Почему этот сезон вы начали в Швейцарии? Не было предложений из КХЛ?
— Именно так. Зато появился вариант с «Лугано». Решил остаться в Швейцарии и посмотреть, что будет дальше. В итоге спустя два месяца мной заинтересовался «Барыс».

— Если команда подписывает защитника по ходу сезона, значит ждет от него выполнения конкретных задач. Каких?

— Прежде всего, строгой игры в обороне, это моя сильная сторона. К тому же я очень много играю в меньшинстве, по минимуму бегаю в атаку, охраняя нашу зону. Именно это и нужно от меня сейчас.

— В «Барысе» много легионеров. Кого-то из них вы знали перед переходом?

— Конечно. С Хенриком Карлссоном мы вообще играли вместе за «Йокерит». Поэтому когда появился вариант с «Барысом», вопросы о команде и городе в первую очередь задавал ему. Знал Ииро Пакаринена, с которым тоже советовался. Отзывы услышал только положительные, поэтому решение о переходе далось мне очень легко.

— Столицу наверняка уже успели посмотреть.

— Очень красивый город. Люди очень добрые, приветливые и отзывчивые. Доволен своим выбором. Уверен, что мне здесь будет хорошо. Скоро приедет семья. Для меня важно, чтобы она была рядом, поэтому выбирая команду, обращаю внимание и на бытовые условия. Здесь с этим никаких проблем не было.

— За последние сезоны хоккей изменился. Все больше защитников стремятся подключатся к атакам, вы же не меняете свой стиль, почему?
— Да, хоккей меняется, все стали играть по системе «пять в обороне, пять в атаке», поэтому нужно подстраиваться под новые веяния, чтобы не выпадать из общей тенденции. Но в то же время, считаю, важно сохранять свои «фишки», ведь именно они дают тебе возможность играть на высоком уровне.

— Одна из таких «фишек» — бесстрашие. Вы всегда были лидером по блокированным броскам.
— Я принимаю это как часть моего стиля, как-то, что помогает команде победить. С годами приходится сложнее, потому что нападающие становятся сильнее, талантливее, хитрее. И вообще, я бы не говорил о каком-то бесстрашии. Когда ты в игре, все забывается. Есть просто цель прийти к победе любым способом.

— Вы не боитесь ложиться под шайбу, а вот драк с вашим участием нет.
— Возможно потому, что я добрый и спокойный парень. Во время игры предельно собран и не даю эмоциям взять верх, стараюсь сохранять голову холодной, не вестись на провокации и попытки соперников сбить настрой на игру. Если дать волю эмоциям, это больше навредит, чем поможет.

— Ваша карьера в КХЛ началась с «Йокерита», в дебютный сезон команды в лиге. Если бы клуб не вступил в КХЛ, вы бы так и не перешли туда?
— Да, потому что моя родная команда — «Карпят». И всю карьеру в Финляндии я провел в ней. Поэтому переход «Йокерита» в КХЛ — единственная причина, по которой я оказался там. Потому что нельзя упускать возможность стать частью этой лиги и играть среди других сильнейших команд.

— С точки зрения развития финского хоккея в целом, переход «Йокерита» в КХЛ — хорошее решение?
— Конечно, это отличный шанс для финских хоккеистов расти и переходить на новый уровень игры. Это естественно влияет и на развитие финского хоккея в целом.

— В этом году сборная Финляндии стала сенсацией на чемпионате мира. В чем секрет успеха, ведь никто не верил в него?
— Да, никто, кроме нас самих. Знаете, это гораздо важнее. А секрет в невероятной командной работе. Мы были уверены в своём мастерстве, сплочены и готовы идти к самой высокой цели, несмотря на мнение остальных. Думаю, это и стало одной из главных составляющих успеха на чемпионате мира. Да, в команде должны быть топовые хоккеисты, но без слаженной командной работы они не эффективны.

— Главной звездой чемпионата мира неожиданно стал Марко Анттила. Как можно объяснить его взлет?
— Марко был нашим лидером, он классный в раздевалке, такой же на льду. Когда ты веришь в себя, в своих партнеров искренне, а не просто, чтобы сказать это, то происходят невероятные вещи. Думаю, Анттила — отличный пример для всех нас, для всей страны в том, какой прорыв можно сделать, если веришь в себя.

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— Сейчас много говорят о том, что конкуренция между командами в КХЛ возросла еще больше. Вернувшись после года отсутствия, вы это замечаете?
— Да, это чувствуется. Команды выровнялись, что подтверждает турнирная таблица и на Западе, и на Востоке. Плотность очень большая. Поэтому нужно показывать свою лучшую игру в каждом матче. Иначе на этой неделе ты в тройке, а спустя семь дней можешь оказаться на грани вылета из зоны плей-офф.

— Кубок Гагарина у вас есть, вы чемпион мира. Какие цели на этот сезон?
— Хочу стать важной частью «Барыса». Все остальное — уже история, прошлым не живут.

— До начала плей-офф осталось два месяца, в чем нужно прибавить «Барысу» для того, чтобы успешно сыграть в кубковых матчах?
— Нужно быть сильными во всех компонентах, нельзя давать слабину ни в одной из игр. Да, у любой команды бывают как белые полосы, так и сложные времена. В начале ноября у «Барыса» был непростой период, не все складывалось так, как хотелось бы и нам, и болельщикам. Но я уверен, что мы через это пройдем и станем еще сильнее. Через подобные проверки ты растешь. Ключ к успеху простой — учись на ошибках и продолжай усердно работать на пути к главной цели.

— По итогам первых же матчей после возвращения в КХЛ вас назвали лучшим защитником недели.
— Это приятно, и это значит, что я не ошибся с выбором и полезен «Барысу». Такие признания больше показатель не индивидуального успеха, а того, что мы играем хорошо всей командой.

— Скоро Новый год и Рождество, как отмечаете эти праздники?
— Это одни из самых любимых праздников для меня. Я счастлив, что встречу их вместе с семьей. Думаю, эта главная особенность новогодних праздников — здорово их провести с самыми близкими людьми.

— Какой самый необычный подарок получали на Новый год?
— Я хоккеист, когда был маленьким, то мне всегда дарили что-нибудь для хоккея, тут ничего необычного. Сейчас же это чаще всего носки или еще что-нибудь теплое. На данный момент для меня главный подарок — наблюдать, как мои дети ждут праздника, как верят в Санту и ждут от него подарки, видеть, как они счастливы. Для меня это самый большой подарок — дарить им новогоднюю сказку.

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