Загитова выступит в шоу перед матчем КХЛ между СКА и ЦСКА
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 19 декабря выступит на «Газпром Арене» в рамках шоу перед матчем регулярного сезона КХЛ между СКА и ЦСКА. Об этом сообщает
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 19 декабря выступит на «Газпром Арене» в рамках шоу перед матчем регулярного сезона КХЛ между СКА и ЦСКА. Об этом сообщает
Загитова ранее сообщила о решении приостановить спортивную карьеру. Она не будет принимать участие в чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную страны, которая выступит на чемпионате Европы и мира.
В финале Гран-при-2019 Загитова заняла последнее место и получила травму бедра,