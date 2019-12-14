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21:47 (мск), источник: Sport24

Загитова выступит в шоу перед матчем КХЛ между СКА и ЦСКА

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 19 декабря выступит на «Газпром Арене» в рамках шоу перед матчем регулярного сезона КХЛ между СКА и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургских армейцев.

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Загитова ранее сообщила о решении приостановить спортивную карьеру. Она не будет принимать участие в чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную страны, которая выступит на чемпионате Европы и мира.

В финале Гран-при-2019 Загитова заняла последнее место и получила травму бедра, из-за которой пропустила показательные выступления. Сейчас Загитова готовится к выступлениям в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица: легенда двух королевств».

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