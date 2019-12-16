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16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Торпедо» продлило контракт с Тихомировым

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» продлил соглашение с голкипером Андреем Тихомировым, сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, обновленный контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

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Тихомиров в текущем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отыграв две игры «на ноль». Вратарь в среднем за игру отражал 92,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,40.

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