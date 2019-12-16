«Торпедо» продлило контракт с Тихомировым
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» продлил соглашение с голкипером Андреем Тихомировым, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» продлил соглашение с голкипером Андреем Тихомировым, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, обновленный контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.
Тихомиров в текущем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отыграв две игры «на ноль». Вратарь в среднем за игру отражал 92,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,40.