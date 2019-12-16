«Торпедо» продлило контракт с Тихомировым

Как отмечается в сообщении, обновленный контракт с 24-летним хоккеистом рассчитан до окончания сезона-2021/22.

Тихомиров в текущем сезоне провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, отыграв две игры «на ноль». Вратарь в среднем за игру отражал 92,8% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,40.