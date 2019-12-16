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16 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Sportsnet: «Торонто» интересуется рекордсменом КХЛ

«Торонто» проявляет интерес к голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову. На 24-летнего россиянина также претендуют и другие клубы НХЛ, сообщает Sportsnet.

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Источник: AFP 2019

В нынешнем сезоне КХЛ Билялов превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе «Локомотива» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд.

Билялов дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/18. Помимо «Ак Барса» он играл за ханты-мансийскую «Югру» и рижское «Динамо».

Он не задрафтован ни одним клубом НХЛ.

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