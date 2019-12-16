Sportsnet: «Торонто» интересуется рекордсменом КХЛ
«Торонто» проявляет интерес к голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову. На 24-летнего россиянина также претендуют и другие клубы НХЛ, сообщает Sportsnet.
«Торонто» проявляет интерес к голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову. На 24-летнего россиянина также претендуют и другие клубы НХЛ, сообщает Sportsnet.
В нынешнем сезоне КХЛ Билялов превзошел достижение Алексея Мурыгина, который в сезоне-2015/16 в составе «Локомотива» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в течение 302 минут 11 секунд. Серия Билялова оборвалась на отметке 316 минут 9 секунд.
Он не задрафтован ни одним клубом НХЛ.