Минское «Динамо» проведет матч очередной домашней серии КХЛ против ярославского «Локомотива»

Источник: РИА "Новости"

Встреча в «Минск-Арене» начнется в 19.10. «Зубры» проиграли шесть последних матчей подряд. Викторию на свой счет «динамовцы» записали 23 ноября, обыграв в гостевом матче омский «Авангард» (2:1). Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 12-м месте в Западной конференции. На счету клуба 27 баллов в 36 играх.

«Локомотив» занимает восьмую позицию в Западной конференции. В активе ярославского клуба 41 пункт в 37 матчах.

В Западной конференции лидирует СКА из Санкт-Петербурга, у которого 52 очка в 37 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 56 баллов после 36 игр.