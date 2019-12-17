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11:24 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» проведет матч очередной домашней серии КХЛ против ярославского «Локомотива»

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» сегодня сыграет в очередном матче домашней серии чемпионата КХЛ против «Локомотива» из Ярославля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в «Минск-Арене» начнется в 19.10. «Зубры» проиграли шесть последних матчей подряд. Викторию на свой счет «динамовцы» записали 23 ноября, обыграв в гостевом матче омский «Авангард» (2:1). Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на 12-м месте в Западной конференции. На счету клуба 27 баллов в 36 играх.

«Локомотив» занимает восьмую позицию в Западной конференции. В активе ярославского клуба 41 пункт в 37 матчах.

В Западной конференции лидирует СКА из Санкт-Петербурга, у которого 52 очка в 37 противостояниях. У занимающего первое место в Восточной конференции казанского «Ак Барса» на счету 56 баллов после 36 игр.

После встречи с «Локомотивом» подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 18 декабря в «Минск-Арене» матч против «Сочи».

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