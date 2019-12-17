КХЛ подписала соглашение о сотрудничестве с Российской госбиблиотекой
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписала соглашение о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой (РГБ).
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Михаил Гончаров. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписала соглашение о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой (РГБ).
«Значение этой церемонии очень сложно переоценить. Мы вместе делам проект, в котором отсутствует коммерческая составляющая. Мы хотим создать электронный архив хоккея. Мы очень рады, что РГБ подключилась к нам. С помощью РГБ мы получим доступ к истории нашего клубного хоккея, начиная с 1946 года. Мы пытаемся, чтобы эта информация была собрана вся. Без РГБ здесь не обойтись», — заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на
«Посол этого проекта — Александр Якушев. Он непререкаемый авторитет, он будет нашим строгим судьей, чтобы наша статистика была достоверной», — добавил Чернышенко.