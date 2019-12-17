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17 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив «Витязь» в матче КХЛ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» на своем льду разгромил подмосковный «Витязь» со счетом 6:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 8740 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Михаил Юньков (1-я минута), Дмитрий Вишневский (4), Артем Федоров (20, 25), Робин Ганзл (24) и Каспарс Даугавиньш (51). Юньков забросил шайбу на 11-й секунде и стал самым быстрым автором гола в составе московской команды в КХЛ. Самую быструю шайбу в истории лиги забросил защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин, который отличился на пятой секунде выездного матча против уфимского «Салавата Юлаева» 10 декабря 2017 года (2:3). Защитник «Спартака» Яков Рылов отметился результативной передачей и набрал 200-е очко в КХЛ (54 шайбы + 146 передач).

«Спартак» одержал вторую крупную победу в сезоне (с разницей в пять и более шайб), 21 ноября москвичи на своем льду разгромили минское «Динамо» (7:2).

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«Витязь» и «Спартак» встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче победу праздновали также москвичи, одолевшие 5 октября «Витязь» на выезде со счетом 2:1. «Спартак» не мог обыграть «Витязь» на своем льду на протяжении трех матчей подряд, в предыдущий раз красно-белые дома победили подмосковный клуб 10 ноября 2015 года (2:1).

Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. «Витязь» занимает шестую строчку в Западной конференции, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды также 45 очков в 37 встречах).

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В следующем матче «Спартак» в пятницу примет «Сочи», в четверг «Витязь» дома сыграет с рижским «Динамо».

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11 декабря© Ньюстюб
Спартак
6:0
3:0, 2:0, 1:0
Витязь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1717.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8740 зрителей
Главные тренеры
Олег ЗнарокМихаил Кравец
Вратари
Юлиус ГудачекИлья Ежов(Игорь Сапрыкин)
1-й период
00:11Михаил Юньков(Михаил Котляревский, Максим Цыплаков)
02:24Данила Моисеев
03:56Дмитрий Вишневский(Александр Хохлачев)
06:19Святослав Гребенщиков
16:57Александр Семин
19:15Артем Федоров(Каспарс Даугавиньш, Илья Зубов)
19:30Яков Рылов
2-й период
21:47Дамир Мусин
23:17Робин Ганзл(Максим Гончаров, Евгений Кулик)
23:47Алексей Бывальцев
24:17Артем Федоров(Яков Рылов, Илья Зубов)
26:52Пекка Йормакка
38:38Яков Рылов
39:17Максим Цыплаков
3-й период
46:47Иван Ларичев
48:55Командный штраф
50:30Каспарс Даугавиньш(Артем Федоров, Илья Зубов)
52:27Евгений Артюхин
Статистика
8Штрафное время16
8Игра в большинстве4
3Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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