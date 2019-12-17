«Спартак» одержал самую крупную победу в сезоне, разгромив «Витязь» в матче КХЛ

В составе «Спартака» отличились Михаил Юньков (1-я минута), Дмитрий Вишневский (4), Артем Федоров (20, 25), Робин Ганзл (24) и Каспарс Даугавиньш (51). Юньков забросил шайбу на 11-й секунде и стал самым быстрым автором гола в составе московской команды в КХЛ. Самую быструю шайбу в истории лиги забросил защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин, который отличился на пятой секунде выездного матча против уфимского «Салавата Юлаева» 10 декабря 2017 года (2:3). Защитник «Спартака» Яков Рылов отметился результативной передачей и набрал 200-е очко в КХЛ (54 шайбы + 146 передач).
«Спартак» одержал вторую крупную победу в сезоне (с разницей в пять и более шайб), 21 ноября москвичи на своем льду разгромили минское «Динамо» (7:2).
«Витязь» и «Спартак» встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче победу праздновали также москвичи, одолевшие 5 октября «Витязь» на выезде со счетом 2:1. «Спартак» не мог обыграть «Витязь» на своем льду на протяжении трех матчей подряд, в предыдущий раз красно-белые дома победили подмосковный клуб 10 ноября 2015 года (2:1).
Москвичи располагаются на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 37 матчах. «Витязь» занимает шестую строчку в Западной конференции, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям (в активе подмосковной команды также 45 очков в 37 встречах).
В следующем матче «Спартак» в пятницу примет «Сочи», в четверг «Витязь» дома сыграет с рижским «Динамо».