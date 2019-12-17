Московское «Динамо» в третий раз в сезоне уступило «Йокериту» в КХЛ

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Победную шайбу забросил Виктор Лёв (62). В составе «Динамо» отличился Иван Игумнов (53-я минута), который провел свой 200-й матч в КХЛ. У «Йокерита» шайбу в основное время забросил Вели-Матти Савинайнен (60).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, в предыдущих двух матчах сильнее также оказывался «Йокерит» (в Москве со счетом 2:1 ОТ и в Хельсинки со счетом 3:1).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. «Йокерит» располагается на четвертой строчке Западной конференции, имея в активе 47 очков после 36 матчей. «Йокерит» продлил победную серию до пяти матчей.

В следующем встрече «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» в четверг, в тот же день «Йокерит» примет ярославский «Локомотив».