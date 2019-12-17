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17 декабря, источник: ТАСС

Московское «Динамо» в третий раз в сезоне уступило «Йокериту» в КХЛ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» на своем льду в овертайме уступило «Йокериту» из Хельсинки со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 4791 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу забросил Виктор Лёв (62). В составе «Динамо» отличился Иван Игумнов (53-я минута), который провел свой 200-й матч в КХЛ. У «Йокерита» шайбу в основное время забросил Вели-Матти Савинайнен (60).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, в предыдущих двух матчах сильнее также оказывался «Йокерит» (в Москве со счетом 2:1 ОТ и в Хельсинки со счетом 3:1).

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. «Йокерит» располагается на четвертой строчке Западной конференции, имея в активе 47 очков после 36 матчей. «Йокерит» продлил победную серию до пяти матчей.

В следующем встрече «Динамо» сыграет с череповецкой «Северсталью» в четверг, в тот же день «Йокерит» примет ярославский «Локомотив».

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11 декабря© Ньюстюб
ХК Динамо
1:2ОТ
0:0, 0:0, 1:1
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 1717.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена", 4791 зритель
Главные тренеры
Владимир КрикуновЛаури Марьямяки
Вратари
Иван БочаровЯнис Калниньш(Янис Калниньш)
1-й период
08:43Михал Чайковски
12:23Владимир Брюквин
15:55Хенри Иконен
2-й период
26:37Антти Пильстрем
31:57Даниил Тарасов
3-й период
45:55Максим Афиногенов
47:38Йессе Йоэнсуу
51:43Петер Регин
52:08Иван Игумнов(Андрей Алексеев, Владимир Брюквин)
58:26Кирилл Лямин
59:12Вели-Матти Савинайнен(Микко II Лехтонен)
Овертайм
61:27Виктор Лев(Йон Норман)
Статистика
10Штрафное время16
3Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
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