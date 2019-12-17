СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

Источник: ИТАР-ТАСС

По ходу встречи СКА проигрывал со счетом 0:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (42-я минута), Владимир Ткачев (53), Лукас Бенгтссон (58) и Евгений Кетов (63), у проигравших отличились Вадим Кудако (6), Владислав Кодола (19) и Макар Хабаров (31). После третьей пропущенной шайбы в составе СКА произошла замена вратаря, место Магнуса Хеллберга занял Александр Самонов.

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, в предыдущий раз команда проигрывала 2 ноября, на своем льду уступив ярославскому «Локомотиву» (1:2). В последний раз «Северсталь» обыгрывала СКА 11 января 2012 года (4:0), победная серия СКА в матчах с клубом из Череповца составляет 26 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 54 очка, «Северсталь» с 33 очками идет 10-й.

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В следующем матче СКА на «Газпром Арене» примет московский ЦСКА, «Северсталь» в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 19 декабря.

Результаты других матчей игрового дня: