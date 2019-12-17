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17 декабря, источник: ТАСС

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв в овертайме «Северсталь»

ТАСС, 17 декабря. Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал волевую победу над череповецкой «Северсталью» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

По ходу встречи СКА проигрывал со счетом 0:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов (42-я минута), Владимир Ткачев (53), Лукас Бенгтссон (58) и Евгений Кетов (63), у проигравших отличились Вадим Кудако (6), Владислав Кодола (19) и Макар Хабаров (31). После третьей пропущенной шайбы в составе СКА произошла замена вратаря, место Магнуса Хеллберга занял Александр Самонов.

СКА одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, в предыдущий раз команда проигрывала 2 ноября, на своем льду уступив ярославскому «Локомотиву» (1:2). В последний раз «Северсталь» обыгрывала СКА 11 января 2012 года (4:0), победная серия СКА в матчах с клубом из Череповца составляет 26 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав 54 очка, «Северсталь» с 33 очками идет 10-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче СКА на «Газпром Арене» примет московский ЦСКА, «Северсталь» в гостях сыграет с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 19 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0;.
  • «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3;.
  • «Динамо» (Минск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ.
СКА
4:3ОТ
0:2, 0:1, 3:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1717.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 11730 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовАндрей Разин
Вратари
Магнус Хелльберг(Александр Самонов)К. Шостак
1-й период
05:59Вадим Кудако(Егор Яковлев)
18:40Владислав Кодола(Даниил Вовченко, Игорь Гераськин)
2-й период
30:17Макар Хабаров(Даниил Вовченко, Владислав Кодола)
3-й период
41:58Антон Бурдасов(Андрей Кузьменко)
52:21Владимир Ткачев(Динар Хафизуллин, Артем Зуб)
57:48Лукас Бенгтссон(Александр Барабанов, Владимир Ткачев)
Овертайм
62:08Максим Карпов(Игорь Ожиганов, Евгений Кетов)
Статистика
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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