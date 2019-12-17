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17 декабря, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ, проиграв «Локомотиву» в овертайме

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3 и продолжили серию поражений, которая теперь составляет семь матчей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Матч начался с минуты молчания в память об одном из лучших игроков белорусского хоккея Владимире Цыплакове, не один год отдавшему столичному «Динамо» как в качестве игрока, так и в составе тренерского штаба.

Команды демонстрировали тягучий хоккей, с оглядкой на собственные ворота. Динамичности действиям игроков не добавляло и обилие пауз. В такой обстановке лучше себя чувствовали хоккеисты «Локомотива», на 13-й минуте открывшие счет после броска Павла Кудрявцева.

Во втором периоде выгодное для российской команды течение игры продолжилось. Белорусы имели несколько шансов на успех, однако воплотить их в жизнь не удалось. «Железнодорожники», напротив, случая укрепить свое преимущество не упустили. Артур Каюмов после паса из-за ворот бросал в упор, и Юнас Энрот был бессилен.

Казалось бы, «Локомотив» контролировал ситуацию. Однако в концовке встречи «зубры» встрепенулись и сравняли счет. На 54-й минуте шайбу забросил Андрей Костицын, а менее чем через три минуты отличился Александр Китаров.

Однако овертайм прошел не по сценарию «Динамо», игроки которого имели несколько шансов для взятия ворот «Локо». На предпоследней минуте дополнительного времени опытный Андрей Марков, пропустивший много матчей из-за травмы и вернувшийся в состав команды из Ярославля лишь накануне встречи с минчанами, избавился от опеки со стороны «зубров» и забросил победную шайбу.

18 декабря команда Крэйга Вудкрофта сыграет заключительный матч домашней серии против «Сочи».

Динамо Мн
2:3ОТ
0:1, 0:1, 2:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1717.12.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 8532 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтМайк Пелино
Вратари
Юнас ЭнротИлья Коновалов
1-й период
06:43Николай Коваленко
10:2812507
12:15Павел Кудрявцев(Максим I Осипов, Роман Савченко)
2-й период
21:0712507
29:57Артур Каюмов(Денис Алексеев, Николай Коваленко)
3-й период
49:37Александр Китаров
49:37Даниил Апальков
53:20Андрей Костицын(Марк-Андре Граньяни, Райан Спунер)
56:03Александр Китаров(Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко)
Овертайм
63:43Андрей Марков(Николай Коваленко)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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