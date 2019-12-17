Минское «Динамо» потерпело седьмое поражение подряд в чемпионате КХЛ, проиграв «Локомотиву» в овертайме

Матч начался с минуты молчания в память об одном из лучших игроков белорусского хоккея Владимире Цыплакове, не один год отдавшему столичному «Динамо» как в качестве игрока, так и в составе тренерского штаба.

Команды демонстрировали тягучий хоккей, с оглядкой на собственные ворота. Динамичности действиям игроков не добавляло и обилие пауз. В такой обстановке лучше себя чувствовали хоккеисты «Локомотива», на 13-й минуте открывшие счет после броска Павла Кудрявцева.

Во втором периоде выгодное для российской команды течение игры продолжилось. Белорусы имели несколько шансов на успех, однако воплотить их в жизнь не удалось. «Железнодорожники», напротив, случая укрепить свое преимущество не упустили. Артур Каюмов после паса из-за ворот бросал в упор, и Юнас Энрот был бессилен.

Казалось бы, «Локомотив» контролировал ситуацию. Однако в концовке встречи «зубры» встрепенулись и сравняли счет. На 54-й минуте шайбу забросил Андрей Костицын, а менее чем через три минуты отличился Александр Китаров.

Однако овертайм прошел не по сценарию «Динамо», игроки которого имели несколько шансов для взятия ворот «Локо». На предпоследней минуте дополнительного времени опытный Андрей Марков, пропустивший много матчей из-за травмы и вернувшийся в состав команды из Ярославля лишь накануне встречи с минчанами, избавился от опеки со стороны «зубров» и забросил победную шайбу.