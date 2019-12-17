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17 декабря, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд в КХЛ

ТАСС, 17 декабря. Московский ЦСКА одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей хет-триком отметился Максим Мамин (8, 35, 60-я минуты), еще одна шайба на счету Максима Шалунова (30), у проигравших отличился Картер Эштон (20).

Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ. «Динамо» потерпело пятое поражение кряду. ЦСКА довел победную серию в матчах с командой из Риги до 12 встреч.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 36 матчах 53 очка, «Динамо» с 27 очками после 38 встреч идет на последней, 12-й строчке.

В следующем матче ЦСКА в гостях, на «Газпром Арене», встретится с санкт-петербургским СКА, «Динамо» на выезде сыграет с подольским «Витязем». Оба матча пройдут 19 декабря.

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Хоккей, КХЛ, Неделя 1717.12.2019, 20:30 (МСК UTC+3)"Арена Рига"
Главные тренеры
Гиртс АнкипансИгорь Никитин
Вратари
Андрей Макаров(Андрей Макаров)Ларс Юханссон
1-й период
07:19Максим Мамин(Богдан Киселевич)
11:17Константин Окулов
19:59Картер Эштон(Артур Кулда, Рихардс Маренис)
2-й период
27:05Богдан Киселевич
29:28Максим Шалунов(Сергей Толчинский, Андрей Светлаков)
31:14Робертс Липсбергс
31:14Максим Шалунов
34:23Максим Мамин(Линден Вей, Артем Чмыхов)
3-й период
43:28Марио Кемпе
51:27Лаурис Дарзиньш
59:17Максим Мамин(Линден Вей)
Статистика
4Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Автогол
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