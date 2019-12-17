ЦСКА обыграл рижское «Динамо» и одержал третью победу подряд в КХЛ
ТАСС, 17 декабря. Московский ЦСКА одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 17 декабря. Московский ЦСКА одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей
Для ЦСКА эта победа стала третьей подряд в КХЛ. «Динамо» потерпело пятое поражение кряду. ЦСКА довел победную серию в матчах с командой из Риги до 12 встреч.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место, набрав в 36 матчах 53 очка, «Динамо» с 27 очками после 38 встреч идет на последней, 12-й строчке.
В следующем матче ЦСКА в гостях, на «Газпром Арене», встретится с
|Гиртс Анкипанс
|Игорь Никитин
|Андрей Макаров(Андрей Макаров)
|Ларс Юханссон
|07:19
|Максим Мамин(Богдан Киселевич)
|11:17
|Константин Окулов
|19:59
|Картер Эштон(Артур Кулда, Рихардс Маренис)
|27:05
|Богдан Киселевич
|29:28
|Максим Шалунов(Сергей Толчинский, Андрей Светлаков)
|31:14
|Робертс Липсбергс
|31:14
|Максим Шалунов
|34:23
|Максим Мамин(Линден Вей, Артем Чмыхов)
|43:28
|Марио Кемпе
|51:27
|Лаурис Дарзиньш
|59:17
|Максим Мамин(Линден Вей)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)