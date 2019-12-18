СКА подписал контракт с Самоновым
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургский СКА заключил новое соглашение с вратарем сборной России Александром Самоновым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургский СКА заключил новое соглашение с вратарем сборной России Александром Самоновым, сообщается на сайте хоккейного клуба.
Новый контракт 24-летнего голкипера рассчитан до 30 апреля 2022 года.
Самонов перешел в СКА из подмосковного «Витязя» в октябре в результате обмена. В нынешнем сезоне КХЛ он сыграл 17 матчей, отражая 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,44.