Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Сочи
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
63
Хоккей. НХЛ
19.12
Нью-Джерси Дэвилз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
19.12
Чикаго Блэкхокс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
23
Хоккей. НХЛ
19.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Каролина Харрикейнз
36
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
35
Все события
Фоторепортажи
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
10«Спартак» проиграл «Ростову», а фанаты ушли с трибун
16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СКА подписал контракт с Самоновым

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Петербургский СКА заключил новое соглашение с вратарем сборной России Александром Самоновым, сообщается на сайте хоккейного клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Новый контракт 24-летнего голкипера рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Самонов перешел в СКА из подмосковного «Витязя» в октябре в результате обмена. В нынешнем сезоне КХЛ он сыграл 17 матчей, отражая 95,4% бросков при коэффициенте надежности 1,44.

СКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
В отношении россиян открыли 15 новых дел. Опять допинг
Америка в восторге. Русский в 19 лет повторил свой шедевр в НХЛ
«Ливерпуль» школьниками проиграл 0:5. Что это было?
Шоу с Ургантом и дружба с Навкой: Как живет Загитова после ухода
«Краснодар» может устроить массовую распродажу зимой
Фуркад отреагировал на отстранение России
11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь