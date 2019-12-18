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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ представила награды Матча звезд

КХЛ представила дизайн медалей, которые будут вручаться по ходу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Они были изготовлены в городе Златоусте в знаменитой технике златоустовской гравюры, разработанной в 1918 году, сообщает пресс-служба КХЛ.

— Для нас заказ от Континентальной хоккейной лиги очень ценен. Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но, вместе с тем, и очень интересно, — заявил технический директор Златоустовского оружейного завода Александр Коростелев. — Это отличный новый опыт, прежде всего, в процессе производства.

На изготовление заказа ушло примерно два месяца. Думаю, у нас получилось выполнить все требования заказчика, касающиеся качества, и мы с нетерпением ждем января. Обязательно будем смотреть трансляции звездной недели, чтобы увидеть свою продукцию.

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