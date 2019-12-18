КХЛ представила награды Матча звезд

Источник: Спорт-Экспресс

Они были изготовлены в городе Златоусте в знаменитой технике златоустовской гравюры, разработанной в 1918 году, сообщает пресс-служба КХЛ.

— Для нас заказ от Континентальной хоккейной лиги очень ценен. Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но, вместе с тем, и очень интересно, — заявил технический директор Златоустовского оружейного завода Александр Коростелев. — Это отличный новый опыт, прежде всего, в процессе производства.