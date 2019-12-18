КХЛ представила награды Матча звезд
КХЛ представила дизайн медалей, которые будут вручаться по ходу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.
КХЛ представила дизайн медалей, которые будут вручаться по ходу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.
Они были изготовлены в городе Златоусте в знаменитой технике златоустовской гравюры, разработанной в 1918 году, сообщает
— Для нас заказ от Континентальной хоккейной лиги очень ценен. Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но, вместе с тем, и очень интересно, — заявил технический директор Златоустовского оружейного завода Александр Коростелев. — Это отличный новый опыт, прежде всего, в процессе производства.
На изготовление заказа ушло примерно два месяца. Думаю, у нас получилось выполнить все требования заказчика, касающиеся качества, и мы с нетерпением ждем января. Обязательно будем смотреть трансляции звездной недели, чтобы увидеть свою продукцию.