«Авангард» продлил контракт с голкипером Бобковым

«Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде, в прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание, — заявил президент “Авангарда” Максим Сушинский. — В регулярном чемпионате, а затем и в плей-офф надежная и стабильная игра Бобкова позволяла полевым игрокам чувствовать себя максимально уверенно на площадке, что сказалось на результате — “Авангард” впервые за долгое время вышел в финал Кубка Гагарина. Игорь работает над собой, улучшает навыки, набирает опыт, призывается в сборную России. Он сам очень хотел продолжать выступать в “Авангарде”, так что мы рады объявить о продлении контракта с Бобковым».