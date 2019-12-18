«Авангард» продлил контракт с голкипером Бобковым
ТАСС, 18 декабря. Омский «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о продлении контракта с российским вратарем клуба Игорем Бобковым. Об этом сообщает
ТАСС, 18 декабря. Омский «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), объявил о продлении контракта с российским вратарем клуба Игорем Бобковым. Об этом сообщает
Соглашение с 28-летним голкипером было продлено на два года.
«Игорь постоянно прогрессировал в нашей команде, в прошлом сезоне ему пришлось вступать в игру первым номером, и он достойно выдержал это испытание, — заявил президент “Авангарда” Максим Сушинский. — В регулярном чемпионате, а затем и в
Бобков провел за «Авангард» 99 матчей в КХЛ, в которых клуб одержал 54 победы. В текущем сезоне голкипер сыграл в 31 матче (17 побед) при коэффициенте надежности 1,85 (92,6% отраженных бросков). Ранее хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» и владивостокский «Адмирал».
«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 38 матчах. В следующей встрече омичи примут новосибирскую «Сибирь» в четверг.