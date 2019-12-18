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18 декабря, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Сочи» в домашнем матче чемпионата КХЛ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступили «Сочи» со счетом 2:5 и продолжили серию поражений, которая теперь составляет восемь игр подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамо-Минск — Сочи — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).

Минск. 18 декабря. «Минск-Арена», 7 497 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот (14:54), Карнаухов (45:06); Морроу — Готовец, Дадонов — Паре — Демков; Майоне — Крыскин, Принс — Спунер — Пулккинен; Граньяни — Еременко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Павлович; Денисов — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Мартынов.

«Сочи»: Проскуряков; Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стремвалль; Погоришный — Климонтов, Лугин (К) — Точицкий — Шмелев; Александров — Воробьев, Выглазов — Коллинз — Рахмуллин; Архипов — Томилин — Мосалев; Назаревич, Старков.

Голы: 0:1 — 05:09 Рахимуллин (Климонтов, Коллинз), 0:2 — 11:31 Рахимуллин (Коллинз), 0:3 — 14:54 Стремвалль (Алтыбармакян), 0:4 — 28:03 Томилин (Мосалев, Архипов), 1:4 — 37:03 Демков (Принс, Еременко), ГБ, 2:4 — 38:10 Спунер (Дадонов, Пулккинен), 2:5 — 50:19 Стремвалль.

Броски: 29−28.

Вбрасывания: 35−20.

Штраф: 2−6.

Противостояние началось с атак гостей. Уже на шестой минуте матча счет открыл форвард «Сочи» Дамир Рахимуллин, после чего соперники «зубров» продолжили наступление. В середине периода нападающий оформил дубль, а на 15-й минуте игры его поддержал партнер по команде Мальте Стремвалль — 3:0. Динамовцы ничего не смогли противопоставить оппонентам.

Во второй двадцатиминутке минчане бросили все силы, чтобы реабилитироваться и переломить ход поединка. Они обрушили шквал бросков на голкипера соперников Илью Проскурякова. Но нападающий «Сочи» Артем Томилин довел счет до почти неприличного — 4:0. «Зубры» все же попытались восстановить равновесие. На 38-й минуте шайбу в ворота «Сочи» забросил форвард хозяев Артем Демков, его тут же поддержал товарищ по команде Райан Спунер.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде минчане попытались было сравнять счет и перевести игру в овертайм. Осуществить задуманное у «Динамо» не получилось. На 51-й минуте Мальте Стремвалль оформил дубль, установив окончательный счет этого поединка — 5:2.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта сыграют 21 декабря в гостях против «Адмирала» из Владивостока.

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Динамо Мн
2:5
0:3, 2:1, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1718.12.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 7497 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАлександр Андриевский
Вратари
Юнас Энрот(Михаил Карнаухов)Илья Проскуряков
1-й период
05:09Дамир Рахимуллин(Константин Климонтов, Шон I Коллинс)
11:31Дамир Рахимуллин(Шон I Коллинс)
14:54Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян)
16:25Игорь Мартынов
2-й период
28:03Артем Томилин(Денис Мосалев, Дмитрий Архипов)
35:39Дамир Рахимуллин
37:03Артем Демков(Шейн Принс, Владислав Еременко)
38:10Райан Спунер(Теему Пулккинен, Евгений II Дадонов)
3-й период
41:27Олег Погоришный
50:19Мальте Стремвалль
51:50Никита Выглазов
Статистика
2Штрафное время6
3Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЭдуард Одиньш(Латвия, Рига)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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