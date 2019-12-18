Минское «Динамо» уступило «Сочи» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Динамо-Минск — Сочи — 2:5 (0:3, 2:1, 0:1).

Минск. 18 декабря. «Минск-Арена», 7 497 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот (14:54), Карнаухов (45:06); Морроу — Готовец, Дадонов — Паре — Демков; Майоне — Крыскин, Принс — Спунер — Пулккинен; Граньяни — Еременко, А. Костицын (К) — Ковыршин — Павлович; Денисов — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Мартынов.

«Сочи»: Проскуряков; Бертильссон — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Стремвалль; Погоришный — Климонтов, Лугин (К) — Точицкий — Шмелев; Александров — Воробьев, Выглазов — Коллинз — Рахмуллин; Архипов — Томилин — Мосалев; Назаревич, Старков.

Голы: 0:1 — 05:09 Рахимуллин (Климонтов, Коллинз), 0:2 — 11:31 Рахимуллин (Коллинз), 0:3 — 14:54 Стремвалль (Алтыбармакян), 0:4 — 28:03 Томилин (Мосалев, Архипов), 1:4 — 37:03 Демков (Принс, Еременко), ГБ, 2:4 — 38:10 Спунер (Дадонов, Пулккинен), 2:5 — 50:19 Стремвалль.

Броски: 29−28.

Вбрасывания: 35−20.

Штраф: 2−6.

Противостояние началось с атак гостей. Уже на шестой минуте матча счет открыл форвард «Сочи» Дамир Рахимуллин, после чего соперники «зубров» продолжили наступление. В середине периода нападающий оформил дубль, а на 15-й минуте игры его поддержал партнер по команде Мальте Стремвалль — 3:0. Динамовцы ничего не смогли противопоставить оппонентам.

Во второй двадцатиминутке минчане бросили все силы, чтобы реабилитироваться и переломить ход поединка. Они обрушили шквал бросков на голкипера соперников Илью Проскурякова. Но нападающий «Сочи» Артем Томилин довел счет до почти неприличного — 4:0. «Зубры» все же попытались восстановить равновесие. На 38-й минуте шайбу в ворота «Сочи» забросил форвард хозяев Артем Демков, его тут же поддержал товарищ по команде Райан Спунер.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_734cc348a179f28d61ca055639dcb2ad_hd/q662101/5f0aae63445a6d64419808bf7e93cd51/4732368888?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде минчане попытались было сравнять счет и перевести игру в овертайм. Осуществить задуманное у «Динамо» не получилось. На 51-й минуте Мальте Стремвалль оформил дубль, установив окончательный счет этого поединка — 5:2.