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18 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Тренер: «Барысу» нужно было время, чтобы вкатиться в игру с «Торпедо»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек — РИА Новости, Сергей Литвак. Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка заявил, что у хоккеистов казахстанского клуба не все сразу стало получаться в матче КХЛ с нижегородским «Торпедо», так как после паузы в чемпионате на игры национальных сборных игрокам было нужно время, чтобы вкатиться в игру.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Барыс» в гостях обыграл «Торпедо» со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Первый период получился равный с небольшим преимуществом хозяев. Обе команды, наверное, вкатывались после паузы. Второй и третий периоды сыграли помощнее, создали достаточное количество моментов. Хочу поблагодарить команду за такой хоккей и за эту победу», — заявил Скабелка журналистам.

До паузы в чемпионате «Барыс» выиграл 5 из последних 6 матчей. «График игр очень напряженный, причем логистика так устроена, что ты сегодня играешь на Западе, а через пару дней — на Дальнем Востоке. Поэтому такая пауза была всем необходима. К тому же 8 дней — это не так много для восстановления и подготовки к чемпионату», — заметил специалист.

«Логично, что после такого перерыва не все сразу стало получаться, хорошо, что не пропустили в первом периоде, когда у “Торпедо” было несколько очень хороших моментов. А потом, в перерыве, конечно, внесли некоторые коррективы в игру», — добавил тренер.

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Торпедо
0:4
0:0, 0:1, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1718.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5200 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Андрей ТихомировХенрик Карлссон
1-й период
01:12Георгий Мишарин
05:00Командный штраф
2-й период
21:05Корбан Найт(Леонид Метальников, Даррен Дитц)
38:17Командный штраф
3-й период
45:59Егор Петухов(Антон Сагадеев)
47:22Дмитрий Шевченко(Дастин Бойд, Атте Охтамаа)
51:48Тай Рэтти
51:48Тай Рэтти
51:48Атте Охтамаа
51:48Атте Охтамаа
55:02Корбан Найт(Линус Виделль)
Статистика
8Штрафное время6
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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