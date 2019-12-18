Тренер: «Барысу» нужно было время, чтобы вкатиться в игру с «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

В среду «Барыс» в гостях обыграл «Торпедо» со счетом 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Первый период получился равный с небольшим преимуществом хозяев. Обе команды, наверное, вкатывались после паузы. Второй и третий периоды сыграли помощнее, создали достаточное количество моментов. Хочу поблагодарить команду за такой хоккей и за эту победу», — заявил Скабелка журналистам.

До паузы в чемпионате «Барыс» выиграл 5 из последних 6 матчей. «График игр очень напряженный, причем логистика так устроена, что ты сегодня играешь на Западе, а через пару дней — на Дальнем Востоке. Поэтому такая пауза была всем необходима. К тому же 8 дней — это не так много для восстановления и подготовки к чемпионату», — заметил специалист.