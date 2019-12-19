«Мы не делим игроков». Скабелка — о сухой победе, легионерах и мастере в «Барысе»

— Очень хорошая хоккейная обстановка в Новосибирске… Извиняюсь, в Нижнем Новгороде. Но и в Новосибирске тоже. И там, и там я работал. Мне здесь нравилась атмосфера, поэтому хотел подчеркнуть. По игре. Первый период, наверное, достаточно равный. Где-то с преимуществом «Торпедо». После перерыва вкатывались и мы, и соперник. Второй и третий периоды получились у нас мощными, создали достаточно моментов. Хочу ребят поблагодарить за этот хоккей и за эту победу. Спасибо.

— Перед паузой в чемпионате «Барыс» был на подъеме. Насколько она повлияла на игру вашей команды?

— У меня уже спрашивали перед игрой. Могу сказать, что очень напряженный график в чемпионате. Причем такая логистика, что сегодня ты можешь играть на Западе, а завтра на Дальнем Востоке. Пауза была всем необходима. Те же восемь дней — это не так много для восстановления и подготовки к дальнейшему чемпионату. Я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Если вы спрашиваете про нашу команду, то по игре вы все видели. Еще раз скажу, что эта пауза нужна была. Думаю, она всем нужна была.

— Андрей Владимирович, у вас в команде много сильных иностранных игроков. Тем не менее возникла уникальная ситуация — лучшим бомбардиром является Роман Старченко. Игрок, родившийся в Казахстане. Этого никогда не было в истории «Барыса» в КХЛ. Вас удивил такой прогресс? Два своих лучших сезона Старченко проводит после 32 лет.

— Этот парень всю свою карьеру забивал. То, что он показывает результативный хоккей, — здорово. Рома вписывается в ту модель игры, которую мы хотим. Он мастер.

— Исходя из этой статистики, чего-то большего ждете от легионеров?

— Могу вам сказать, что мы не делим игроков на легионеров и других граждан. У нас есть команда. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Я, как тренер, наоборот, доволен, что у нас любое звено может в какой-то игре забить и решить исход матча.

— Андрей Владимирович, сами сказали, первый период не очень получился. Что-то поменяли в перерыве или само пришло?