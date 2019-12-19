«Такой хоккей нельзя показывать». Тренер «Торпедо» извинился за крупное поражение от «Барыса»

Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Коллектив Немировски потерпел пятое поражение подряд, а «Барыс» продлил победную серию до трех игр.
«Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру. Люди пришли, заплатили деньги, поддерживали и заслуживали явно не такой игры. Обещаю, что таких игр больше не будет. Будут победы, будут поражения, но таких игр не будет. Доволен был первым периодом, а вторым и третьим очень недоволен. Сейчас нам надо восстановиться, потренироваться и готовиться к очень тяжелому выезду», — сказал Немировски.
Ранее итоги матча подвел его коллега из «Барыса» Андрей Скабелка. Наставник столичного клуба поблагодарил ребят за победу.