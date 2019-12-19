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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Такой хоккей нельзя показывать». Тренер «Торпедо» извинился за крупное поражение от «Барыса»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с казахстанским «Барысом». Его слова приводит официальный сайт нижегородского клуба.

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Встреча команд прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Коллектив Немировски потерпел пятое поражение подряд, а «Барыс» продлил победную серию до трех игр.

«Хочу извиниться перед болельщиками за эту игру. Люди пришли, заплатили деньги, поддерживали и заслуживали явно не такой игры. Обещаю, что таких игр больше не будет. Будут победы, будут поражения, но таких игр не будет. Доволен был первым периодом, а вторым и третьим очень недоволен. Сейчас нам надо восстановиться, потренироваться и готовиться к очень тяжелому выезду», — сказал Немировски.

Ранее итоги матча подвел его коллега из «Барыса» Андрей Скабелка. Наставник столичного клуба поблагодарил ребят за победу.

Торпедо
0:4
0:0, 0:1, 0:3
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1718.12.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный", 5200 зрителей
Главные тренеры
Дэвид НемировскиАндрей Скабелка
Вратари
Андрей ТихомировХенрик Карлссон
1-й период
01:12Георгий Мишарин
05:00Командный штраф
2-й период
21:05Корбан Найт(Леонид Метальников, Даррен Дитц)
38:17Командный штраф
3-й период
45:59Егор Петухов(Антон Сагадеев)
47:22Дмитрий Шевченко(Дастин Бойд, Атте Охтамаа)
51:48Тай Рэтти
51:48Тай Рэтти
51:48Атте Охтамаа
51:48Атте Охтамаа
55:02Корбан Найт(Линус Виделль)
Статистика
8Штрафное время6
1Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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