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19:36 (мск), источник: ТАСС

Канадский форвард Макмиллан перешел в клуб КХЛ «Авангард»

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. «Авангард», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), подписал контракт с канадским нападающим Брэндоном Макмилланом до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

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Макмиллан перешел в «Авангард» в результате обмена с рижским «Динамо», латвийский клуб получил денежную компенсацию. В 34 играх текущего сезона КХЛ он забросил 9 шайб и отдал 11 результативных передач. За все время вступления в КХЛ канадец провел 192 матча, набрав 86 очков (45+41).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Укрепить линию нападения перед дедлайном — одна из главных задач для нас. “Авангард” должен играть мощнее и результативнее, мы видим возможности для усиления реализации большинства. Макмиллан уже не первый год в КХЛ, он хорошо адаптирован к нашему хоккею, выделяется своей результативностью и характером. Как настоящий канадец, он не уступает в борьбе, всегда сражается до конца», — цитирует президента «Авангарда» Максима Сушинского официальный сайт клуба.

Макмиллану 29 лет, в 2008 году он был выбран «Анахаймом» на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 85-м номером. Помимо «Дакс», канадский нападающий выступал в заокеанской лиге за «Финикс», «Аризону» и «Ванкувер». В общей сложности на его счету в НХЛ 179 игр, в которых он забросил 16 шайб и сделал 23 голевые передачи. В 2010 году Макмиллан стал вице-чемпионом мира в составе молодежной сборной Канады.

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