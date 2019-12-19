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19 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Амура» по буллитам обыграли «Трактор» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв по буллитам челябинский «Трактор».

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Встреча, прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин (16-я минута) и Михал Йордан (49). У «Трактора» отличились Ник Бэйлен (40) и Лукаш Седлак (41). В серии буллитов победу хабаровскому клубу принес Артем Железков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Амур» 23 декабря примет минское «Динамо», а «Трактор» 21 декабря сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».

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Трактор
2:3Б
0:1, 1:0, 1:1, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 5630 зрителей
Главные тренеры
Владимир ЮрзиновАлександр Гулявцев
Вратари
Иван ФедотовЕвгений Аликин
1-й период
01:53Никита Камалов
06:24Дмитрий Коробов
15:31Вячеслав Ушенин(Александр Горшков, Владислав Ушенин)
17:15Павел Турбин
18:00Никита Щербак
18:00Ондржей Витасек
2-й период
23:33Ярослав Косов
25:55Денис Голубев
31:41Егор Фатеев
32:28Виталий Меньшиков
32:28Ондржей Витасек
39:32Ник Бэйлен(Лукаш Седлак, Эндрю Кейлоф)
3-й период
40:23Лукаш Седлак(Эндрю Кейлоф, Ярослав Косов)
41:51Александр Шаров
41:51Александр Шаров
48:48Михал Йордан(Гынек Зогорна)
51:44Йессе Виртанен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Железков(Амур)
Статистика
35Штрафное время12
4Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Главный судьяАнтон Лаврентьев(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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