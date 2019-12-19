Хоккеисты «Амура» по буллитам обыграли «Трактор» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин (16-я минута) и Михал Йордан (49). У «Трактора» отличились Ник Бэйлен (40) и Лукаш Седлак (41). В серии буллитов победу хабаровскому клубу принес Артем Железков.