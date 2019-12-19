Хоккеисты «Амура» по буллитам обыграли «Трактор» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв по буллитам челябинский «Трактор».
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» прервал серию из четырех поражений в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв по буллитам челябинский «Трактор».
Встреча, прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин (16-я минута) и Михал Йордан (49). У «Трактора» отличились Ник Бэйлен (40) и Лукаш Седлак (41). В серии буллитов победу хабаровскому клубу принес Артем Железков.
В следующем матче «Амур» 23 декабря примет минское «Динамо», а «Трактор» 21 декабря сыграет дома с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Владимир Юрзинов
|Александр Гулявцев
|Иван Федотов
|Евгений Аликин
|01:53
|Никита Камалов
|06:24
|Дмитрий Коробов
|15:31
|Вячеслав Ушенин(Александр Горшков, Владислав Ушенин)
|17:15
|Павел Турбин
|18:00
|Никита Щербак
|18:00
|Ондржей Витасек
|23:33
|Ярослав Косов
|25:55
|Денис Голубев
|31:41
|Егор Фатеев
|32:28
|Виталий Меньшиков
|32:28
|Ондржей Витасек
|39:32
|Ник Бэйлен(Лукаш Седлак, Эндрю Кейлоф)
|40:23
|Лукаш Седлак(Эндрю Кейлоф, Ярослав Косов)
|41:51
|Александр Шаров
|41:51
|Александр Шаров
|48:48
|Михал Йордан(Гынек Зогорна)
|51:44
|Йессе Виртанен
|победный бросок: Артем Железков(Амур)
|35
|Штрафное время
|12
|4
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев(Россия, Казань)