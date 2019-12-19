«С нами навсегда». «Ак Барс» трогательно попрощался с умершим Цыплаковым: фото из раздевалки
«Ак Барс» почтил память бывшего хоккеиста казанской команды Владимира Цыплакова, ушедшего из жизни 14 декабря в возрасте 50 лет.
«Ак Барс» почтил память бывшего хоккеиста казанской команды Владимира Цыплакова, ушедшего из жизни 14 декабря в возрасте 50 лет.
В раздевалке «Ак Барса» перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» был вывешен свитер Цыплакова с 39-м номером.
Рядом со свитером была выставлена клюшка белорусского нападающего с надписью «Хет-трик, Нефтехимик, В. Цыплаков, 20.10.02».
Цыплаков выступал за «Ак Барс» в 2001—2004 годах. За казанскую команду Цыплаков провел 136 матчей и набрал 79 (45+34) очков, становился серебряным призером ЧР-2002.