«С нами навсегда». «Ак Барс» трогательно попрощался с умершим Цыплаковым: фото из раздевалки

В раздевалке «Ак Барса» перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» был вывешен свитер Цыплакова с 39-м номером.

Рядом со свитером была выставлена клюшка белорусского нападающего с надписью «Хет-трик, Нефтехимик, В. Цыплаков, 20.10.02».