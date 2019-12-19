«Рука Волшебника». Дацюк в падении отдал крутую голевую передачу одной рукой

На 11-й минуте екатеринбургской команде при счете 1:0 в ее пользу удалась голевая атака. Нападающий Павел Дацюк вывел к воротам форварда Георгия Белоусова, который реализовал выход один на один. Отметим, что результативный пас Дацюк отдал в падении одной рукой. «Рука Волшебника», — так отреагировала на этот эпизод пресс-служба КХЛ в твиттере.