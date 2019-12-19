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20:14 (мск), источник: Sport24

«Рука Волшебника». Дацюк в падении отдал крутую голевую передачу одной рукой

«Автомобилист» сегодня на своей площадке одержал победу над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

На 11-й минуте екатеринбургской команде при счете 1:0 в ее пользу удалась голевая атака. Нападающий Павел Дацюк вывел к воротам форварда Георгия Белоусова, который реализовал выход один на один. Отметим, что результативный пас Дацюк отдал в падении одной рукой. «Рука Волшебника», — так отреагировала на этот эпизод пресс-служба КХЛ в твиттере.

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«Автомобилист» набрал 47 очков в 37 встречах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Дацюк в текущем регулярном сезоне провел 20 матчей и записал на свой счет 10 (2+8) очков.

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Автомобилист
4:3
2:1, 2:2, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 4750 зрителей
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Вратари
Якуб КоваржАлександр Шарыченков
1-й период
00:10Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин, Анатолий Голышев)
10:06Георгий Белоусов(Степан Хрипунов, Павел Дацюк)
13:28Денис Бодров
13:28Александр Черников
14:56Якоб Берглунд(Йонас Энлунд)
19:54Андрей Обидин
19:54Зак Митчелл
2-й период
22:13Александр Черников(Павел Куликов, Арсен Хисамутдинов)
25:47Джефф Плэтт(Михаил Мамкин)
34:01Йонас Энлунд(Павел Падакин, Якоб Берглунд)
36:28Брукс Мэйсек
38:46Брукс Мэйсек(Михаил Мамкин, Джефф Плэтт)
3-й период
41:28Марат Хайруллин
Статистика
6Штрафное время6
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
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  • Автогол
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