«Рука Волшебника». Дацюк в падении отдал крутую голевую передачу одной рукой
«Автомобилист» сегодня на своей площадке одержал победу над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Автомобилист» сегодня на своей площадке одержал победу над «Нефтехимиком» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
На 11-й минуте екатеринбургской команде при счете 1:0 в ее пользу удалась голевая атака. Нападающий Павел Дацюк вывел к воротам форварда Георгия Белоусова, который реализовал выход один на один. Отметим, что результативный пас Дацюк отдал в падении одной рукой. «Рука Волшебника», — так отреагировала на этот эпизод
«Автомобилист» набрал 47 очков в 37 встречах и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. Дацюк в текущем регулярном сезоне провел 20 матчей и записал на свой счет 10 (2+8) очков.
|Андрей Мартемьянов
|Вячеслав Буцаев
|Якуб Коварж
|Александр Шарыченков
|00:10
|Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин, Анатолий Голышев)
|10:06
|Георгий Белоусов(Степан Хрипунов, Павел Дацюк)
|13:28
|Денис Бодров
|13:28
|Александр Черников
|14:56
|Якоб Берглунд(Йонас Энлунд)
|19:54
|Андрей Обидин
|19:54
|Зак Митчелл
|22:13
|Александр Черников(Павел Куликов, Арсен Хисамутдинов)
|25:47
|Джефф Плэтт(Михаил Мамкин)
|34:01
|Йонас Энлунд(Павел Падакин, Якоб Берглунд)
|36:28
|Брукс Мэйсек
|38:46
|Брукс Мэйсек(Михаил Мамкин, Джефф Плэтт)
|41:28
|Марат Хайруллин
|6
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)