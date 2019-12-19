«Люблю, когда меня зовут Дауреном». Большое интервью Дица — о «Барысе», задаче взять Кубок Гагарина, драках, НХЛ и Казахстане

Источник: РИА "Новости"

— Даррен, первый вопрос: как успехи в изучении русского языка?

— Все лучше и лучше. Каждый день у меня занятия по полтора часа. Занимаюсь с репетитором. Мы изучаем грамматику, на каждом уроке открываю для себя новые слова. Стараюсь разговаривать.



— Сил и терпения хватает?

— Иногда терпения и правда не хватает. Особенно когда делаю много ошибок. Но это часть обучения, без ошибок никак. На самом деле, французский не менее сложный язык для изучения. По крайней мере, мне так показалось. Всегда сложно изучать второй язык. В школе я был ленивым учеником. Но это не мешало мне хорошо учиться. Моей стихией была математика, но и гуманитарные науки я тоже не запускал.

— Я думаю, ты мог бы быть успешным не только в хоккее. Какую бы отрасль выбрал, если не спорт?



— На самом деле я никогда не помышлял бросить хоккей. Поэтому сложно сказать, что бы я выбрал. Но я бы определенно адаптировался под реалии жизни. Думаю, нашел бы себя занятие.



— Легко понять твой выбор, ты ведь родился в Канаде. Кто повлиял на твое спортивное будущее?

— Мои родители. С детства и по сей день, мы очень близки. Они дали мне абсолютно все, чтобы я смог раскрыться. Это касается не только хоккея. Я чувствую их поддержку во всем. Мы друзья, это здорово.



— В «Барысе» очень много канадцев. Вы празднуете национальные праздники Канады здесь?

— Мы собираемся вместе на праздники. Их не так много, но мы не забываем их отмечать. Например, день благодарения. Но не только канадцы, зовем всю команду. Сплетаются разные культуры, это здорово, интересно за всем этим наблюдать. Иногда можем собраться в моей квартире, можем у кого-то другого.



— Есть ли здесь в Казахстане что-то такое, что напоминает вам о Канаде?

— Много чего. Я вообще считаю, что мир невероятно большой и интересный. Я показывал фото столицы Казахстана своим друзьям и близким. Они раньше вообще ничего не знали о стране. И знаете, они были удивлены, насколько здесь все по-другому, не так, как они себе представляли. Нет кардинальных отличий от канадских городов.



— Как твои близкие восприняли твое решение принять гражданство Казахстана?

— Родители меня поддержали. Они знают, что мне здесь хорошо. Для них это самое главное, поэтому они положительно отнеслись.



— Теперь поговорим о хоккее. Как оценишь свою нынешнюю форму?

— Сейчас чувствую себя отлично. Был небольшой перерыв, когда я оказался вне игры. Помните, получил травму в начале сезона. Несмотря на это, и череду из поражений, я чувствую себя даже более уверенным, чем раньше. Было время восстановиться, набрать форму. Очень много играл в настольный хоккей. Это тоже помогает. Сейчас я полон сил. Впереди будут победы.



— Что скажешь о своих новых партнерах? Кто тебя приятно удивил?

Я встречался на льду со всеми ребятами, кто-то играл против меня, с кем-то в одной команде. Их талант, их сила не была большим сюрпризом для меня.



— Что скажешь о Паскуале? У него отличный бэкграунд.

— Да, он играет фантастически. Я играл с ним в Северной Америке пять лет назад. Может его уровень удивил кого-то, но не меня.



— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Хорошая атмосфера. Мы знаем, что можем еще лучше. Сейчас мы получаем удовольствие от игры друг с другом, это очень важный момент. Свои очки мы наберем, я в это верю, поэтому успех от нас никуда не убежит.

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— Какая команда КХЛ стала для тебя открытием в этом сезоне?

— Наверное, «Адмирал». Они очень сильны в этом году. Возможно, по итогам сезона они еще больше всех удивят.



— Некоторые игроки называют тебя птичкой. Почему?

— Я до сих пор не знаю почему. Это прозвище появилось как только я появился в клубе. Кажется, Сергей Кудрявцев первым начал называть меня так: птица, птичка. Вообще не понимал, что это означает.



— Наши болельщики называют тебя Дарын и Даурен. Какое имя нравится больше?

— Даурен — отличное имя. Мне больше нравится, когда меня так называют. Вообще у всех хоккеистов есть прозвища. Друзья, партнеры, редко называют тебя по имени. Если меня будут называть Даурен, это неплохо.



— Почему ты носишь 44-й номер?

— Когда я был ребенком, моим кумиром был Тод Бэртузи. Как вы знаете, он играл под 44-м номером. Великолепный игрок. В этих цифрах есть своя магия.



— Кто самый веселый в раздевалке?

— Мне кажется это Петухов. Постоянно шутит. Я мало, что понимаю в его шутках. Но это весело.



— Кто отвечает за музыку?

— Часто я ее ставлю. Иногда Шевченко любит включить свои треки.



— Какой у тебя плэйлист?

— Ох, это сложно сказать.



— В таком случае назови три последние композиции, которые слушал?

— Итак. Три последних трека в моем плэйлисте. Песня «Холостяк» Егора Крида, Nearly — это рэп. Вообще мне нравится рэп, поп-музыка и кантри. Третья песня — «Эффект Бабочки» Трэвиса Скота.



— Даррен, какая миссия у тебя, как у капитана команды?

— На самом деле не так важно, какую роль отводят тебе в команде. В любой ситуации нужно оставаться собой и показывать все, что ты можешь. Важно придерживаться тактики, которую закладывает тренер.



Считаю, что капитанская повязка более значима вне льда. Важно, чтобы ребята чувствовали себя комфортно в команде. Если мы будем семьей вне льда, то, конечно, это будет положительно сказываться на нашей игре.



— В этом сезоне вы играете на более маленькой площадке. Оцени, принесло ли это пользу команде?

— Сложно сказать, плюс это или минус. Это просто другой хоккей. Команды, которые приезжают сюда, говорят, что сложно переключаться между большой и маленькой площадками. На маленькой площадке больше нужно уделять внимания деталям, тактике. Но я, скорее рад, нежели расстроен.



— Но ты ведь привык в Канаде к маленьким площадкам.

— Да. Всю жизнь провел на канадских площадках. Там все происходит быстрее. Но я привык и к большой площадке.



— Расскажи о своей карьере за океаном. Ты поиграл в «Монреале». Хотел бы когда-нибудь вернуться в лигу?

— Сейчас я не мечтаю об этом. Несколько лет назад, да, мечтал. Это было что-то невероятное. Мой дебют в НХЛ ждала вся семья, все друзья и родственники. Но. Я буду откровенен. Здесь я счастлив. Новая лига, новый вызов. Это крутой опыт жизни в другой стране. Это ведь не только хоккей, каждая деталь влияет.



— Где сейчас живет твоя семья, с тобой?

— Нет. Они живут в Канаде. Они приезжают ко мне дважды в год. Моя девушка приезжает чаще.



— Это ведь сложно…

— Конечно. Но знаете, если бы я играл в Северной Америке, ситуация не была в корне другой. У тебя постоянно выезды, сборы. Не хватает времени на семью. Этим приходится жертвовать.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByDAjxeAOMM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DARREN DIETZ 44 HC BARYS (fan) (@darrendietz_fan)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-29T12:48:33+00:00">29 Май 2019 в 5:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Есть свободное время? И как вы его проводите?

— Его практически нет. Мы тут с головой в хоккее. А вообще я домосед. Смотрю телевизор и созваниваюсь с северной Америкой.



— Как считаешь, почему не сложилось в «Монреале»?

— Сейчас, если взглянуть назад, были проблемы с уверенностью. Я не играл в свой хоккей, который мне нравится. Был скован, допускал много ошибок. Конечно, нет таких, кто их совсем не допускает. Мы ведь все люди. Но все же. У меня не было в «Монреале» много поводов для радости. В первую очередь связываю это со своей игрой.

Официальный сайт НХЛ

— Считаешь ли ты АХЛ самой сложной лигой в мире?

— Она на самом деле очень сложная лига. Динамичная, там всегда своя атмосфера. Каждый бьется, потому что хочет в НХЛ. В таких условиях сложно командным игрокам. Лига на самом деле специфическая и довольно странная.



— Давай поговорим о юношеских командах «Барыса». Клуб много инвестирует сил и средств в молодежь. Как ты считаешь, как работает эта система здесь? И как это происходит в Канаде?

— Честно сказать, я не многое знаю о системе. Но ребята способны на многое, вспомнить только, что они сделали в Ванкувере на чемпионате мира. Это большой успех. Даже местные болельщики поддерживали их. Развитие есть — это главное. Появляются отличные игроки. Через некоторое время это точно даст свои плоды.



— Ты очень результативный для защитника. Ты мечтал когда-нибудь стать нападающим?

— Мне кажется, каждый ребенок, который начинает играть в хоккей мечтает забивать много голов. Это лучшее чувство в игре. Здорово, когда ты помогаешь команде победить, забиваешь, ассистируешь. Я обожаю это чувство, когда ты отправляешь шайбу в ворота.



— Что скажешь о своих боксерских навыках?

— Не очень, совсем. Я вообще не люблю драться. Но когда я злой, держитесь от меня подальше. Это хоккей, здесь нужно быть готовым ко всему, и если меня разозлить… То произойти может все что угодно. Но я не тренируюсь, чтобы драться. Я тренируюсь, чтобы забивать голы.



— Расскажи о самом крутом хоккеисте, с кем доводилось встречаться на льду?

— Наверное, Кэри Прайс. Мы вместе играли в «Монреале». Крутился вокруг него, смотрел на его игру. На самом деле крутой игрок. Настоящая суперзвезда. Один из лучших вратарей мира на данный момент. Как он готовится к играм, как ведет себя вне площадки. Я считаю, это и есть настоящий профессионализм.



— Расскажи о главных задачах на этот сезон.

— Взять Кубок Гагарина — это главная задача. Мы для этого здесь, чтобы побеждать и ставить задачи максимум. Поступательно нужно выйти в плей-офф, а там уже проходить каждого соперника.

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