Загитова выступила перед матчем СКА — ЦСКА на футбольном стадионе. Она каталась в образе Лары Крофт
Российская фигуристка Алина Загитова выступила на стадионе «Газпром Арена» в
Российская фигуристка Алина Загитова выступила на стадионе «Газпром Арена» в
В рамках ледового шоу перед началом «Русской классики» Загитова исполнила показательный номер в образе Лары Крофт под песню Survivor группы Destiny’s Child.
Перед Загитовой выступила шестилетняя Арина Ротенберг — дочь
Загитова также вышла на лед в свитере сборной России и совершила символическое вбрасывание шайбы.
Напомним, что олимпийская чемпионка 2018 года ранее приняла решение приостановить спортивную карьеру. 17-летняя Загитова не будет принимать участие в чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную страны, которая выступит на чемпионате Европы и мира.