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20:40 (мск), источник: Sport24

Загитова выступила перед матчем СКА — ЦСКА на футбольном стадионе. Она каталась в образе Лары Крофт

Российская фигуристка Алина Загитова выступила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге перед началом хоккейного матча СКА — ЦСКА.

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В рамках ледового шоу перед началом «Русской классики» Загитова исполнила показательный номер в образе Лары Крофт под песню Survivor группы Destiny’s Child.

Перед Загитовой выступила шестилетняя Арина Ротенберг — дочь вице-президентаСКА и Федерации хоккея России Романа Ротенберга.

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Загитова также вышла на лед в свитере сборной России и совершила символическое вбрасывание шайбы.

Напомним, что олимпийская чемпионка 2018 года ранее приняла решение приостановить спортивную карьеру. 17-летняя Загитова не будет принимать участие в чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную страны, которая выступит на чемпионате Европы и мира.

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