Загитова выступила перед матчем СКА — ЦСКА на футбольном стадионе. Она каталась в образе Лары Крофт

Напомним, что олимпийская чемпионка 2018 года ранее приняла решение приостановить спортивную карьеру. 17-летняя Загитова не будет принимать участие в чемпионате России и не будет претендовать на попадание в сборную страны, которая выступит на чемпионате Европы и мира.