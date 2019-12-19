В КХЛ снова забросили самую быструю шайбу в сезоне

Нападающий сборной Германии отличился на десятой секунде домашнего матча с «Нефтехимиком», а его команда в итоге выиграла со счетом 4:3. Эту встречу из-за травмы пропускал форвард хозяев Найджел Доус, который ранее был капитаном «Барыса» и выступал за Казахстан на двух чемпионатах мира.

Видео шайбы Мэйсека:

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_862a903a19623640adab7a6a55316a38_hd/q662181/3e791085f7f36af34ce4076fd9e73b7e/4732453334?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Обзор матча:

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_3e191ec3ab1964b6166c383a60d1caf4_hd/q662393/4a4d0c61ac491f06cb859fb92968012d/4732453355?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Шайба Мэйсека также стала самой быстрой в истории «Авто». Ранее быстрее всех в текущем сезоне отличался форвард «Спартака» Максим Юньков, который 17 декабря забил «Витязю» на 11-й секунде и начал разгром соперника — 6:0.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_d2000888c013807363ec9210d1ec9e3b_hd/q661513/ec0d90154cc33e632f758620165d8a6f/4732453375?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.