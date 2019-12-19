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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

В КХЛ снова забросили самую быструю шайбу в сезоне

Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек стал автором самой быстрой шайбы в текущем сезоне КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Германии отличился на десятой секунде домашнего матча с «Нефтехимиком», а его команда в итоге выиграла со счетом 4:3. Эту встречу из-за травмы пропускал форвард хозяев Найджел Доус, который ранее был капитаном «Барыса» и выступал за Казахстан на двух чемпионатах мира.

Видео шайбы Мэйсека:

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Обзор матча:

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Шайба Мэйсека также стала самой быстрой в истории «Авто». Ранее быстрее всех в текущем сезоне отличался форвард «Спартака» Максим Юньков, который 17 декабря забил «Витязю» на 11-й секунде и начал разгром соперника — 6:0.

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Отметим, что самую быструю шайбу в истории КХЛ забросил защитник Александр Елесин, который 10 декабря 2017 года в составе «Локомотива» огорчил «Салават Юлаев» уже на пятой секунде игры.

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Автомобилист
4:3
2:1, 2:2, 0:0
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 4750 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновВячеслав Буцаев
Вратари
Якуб КоваржАлександр Шарыченков
1-й период
00:10Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин, Анатолий Голышев)
10:06Георгий Белоусов(Степан Хрипунов, Павел Дацюк)
13:28Денис Бодров
13:28Александр Черников
14:56Якоб Берглунд(Йонас Энлунд)
19:54Андрей Обидин
19:54Зак Митчелл
2-й период
22:13Александр Черников(Павел Куликов, Арсен Хисамутдинов)
25:47Джефф Плэтт(Михаил Мамкин)
34:01Йонас Энлунд(Павел Падакин, Якоб Берглунд)
36:28Брукс Мэйсек
38:46Брукс Мэйсек(Михаил Мамкин, Джефф Плэтт)
3-й период
41:28Марат Хайруллин
Статистика
6Штрафное время6
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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  • Автогол
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