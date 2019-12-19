В КХЛ снова забросили самую быструю шайбу в сезоне
Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек стал автором самой быстрой шайбы в текущем сезоне КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Форвард «Автомобилиста» Брукс Мэйсек стал автором самой быстрой шайбы в текущем сезоне КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Германии отличился на десятой секунде домашнего матча с «Нефтехимиком», а его команда в итоге выиграла со счетом 4:3. Эту встречу
Видео шайбы Мэйсека:
Обзор матча:
Шайба Мэйсека также стала самой быстрой в истории «Авто». Ранее быстрее всех в текущем сезоне отличался форвард «Спартака» Максим Юньков, который 17 декабря забил «Витязю» на 11-й секунде и начал разгром соперника — 6:0.
Отметим, что самую быструю шайбу в истории КХЛ забросил защитник Александр Елесин, который 10 декабря 2017 года в составе «Локомотива» огорчил «Салават Юлаев» уже на пятой секунде игры.
|Андрей Мартемьянов
|Вячеслав Буцаев
|Якуб Коварж
|Александр Шарыченков
|00:10
|Брукс Мэйсек(Ефим Гуркин, Анатолий Голышев)
|10:06
|Георгий Белоусов(Степан Хрипунов, Павел Дацюк)
|13:28
|Денис Бодров
|13:28
|Александр Черников
|14:56
|Якоб Берглунд(Йонас Энлунд)
|19:54
|Андрей Обидин
|19:54
|Зак Митчелл
|22:13
|Александр Черников(Павел Куликов, Арсен Хисамутдинов)
|25:47
|Джефф Плэтт(Михаил Мамкин)
|34:01
|Йонас Энлунд(Павел Падакин, Якоб Берглунд)
|36:28
|Брукс Мэйсек
|38:46
|Брукс Мэйсек(Михаил Мамкин, Джефф Плэтт)
|41:28
|Марат Хайруллин
|6
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)