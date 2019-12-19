«Витязь» дома обыграл рижское «Динамо»
«Витязь» выиграл у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Витязь» выиграл у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Единственную шайбу забросил Пекка Йормакка. «Витязь» набрал 47 очков. На данный момет команда идет пятой на Западе. У «Динамо» 27 очков и последняя, 12-я позиция.
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Гол: Йормакка — 7 (Няттинен), 50:27 — 1:0.
Вратари: Ежов — Макаров (59:39).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 30 (6+14+10) — 23 (4+12+7).
Судьи: Кулев, Ромасько.
19 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».
|Михаил Кравец
|Гиртс Анкипанс
|Илья Ежов
|Андрей Макаров
|11:38
|Даниелс Берзиньш
|22:06
|Александр Евсеенков
|25:23
|Алексей Бывальцев
|27:45
|Рихардс Маренис
|30:26
|Кирилл Слепец
|34:57
|Александр Евсеенков
|41:15
|Данила Квартальнов
|42:03
|Картер Эштон
|45:24
|Кристофер Берглунд
|50:27
|Пекка Йормакка(Йоонас Няттинен)
|53:24
|Святослав Гребенщиков
|54:17
|Картер Эштон
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)