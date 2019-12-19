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19 декабря, источник: Спорт-Экспресс

«Витязь» дома обыграл рижское «Динамо»

«Витязь» выиграл у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Единственную шайбу забросил Пекка Йормакка. «Витязь» набрал 47 очков. На данный момет команда идет пятой на Западе. У «Динамо» 27 очков и последняя, 12-я позиция.

Во время загрузки произошла ошибка.

КХЛ.

Регулярный чемпионат.

«Витязь» (Подольск) — «Динамо» (Рига) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Гол: Йормакка — 7 (Няттинен), 50:27 — 1:0.

Вратари: Ежов — Макаров (59:39).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (6+14+10) — 23 (4+12+7).

Судьи: Кулев, Ромасько.

19 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».

Витязь
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 2354 зрителя
Главные тренеры
Михаил КравецГиртс Анкипанс
Вратари
Илья ЕжовАндрей Макаров
1-й период
11:38Даниелс Берзиньш
2-й период
22:06Александр Евсеенков
25:23Алексей Бывальцев
27:45Рихардс Маренис
30:26Кирилл Слепец
34:57Александр Евсеенков
3-й период
41:15Данила Квартальнов
42:03Картер Эштон
45:24Кристофер Берглунд
50:27Пекка Йормакка(Йоонас Няттинен)
53:24Святослав Гребенщиков
54:17Картер Эштон
Статистика
10Штрафное время12
6Игра в большинстве5
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
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