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19 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА, 19 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роб Клинкхаммер (на 10-й минуте), Сергей Широков (37) и Кирилл Семёнов (60), у «Сибири» отличился Микаэль Руохомаа (8).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в этом сезоне «Сибирь» на своем льду обыграла «Авангард» со счетом 5:2.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет в субботу против уфимского «Салавата Юлаева», «Сибирь» в тот же день сыграет в Казани против «Ак Барса».

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Авангард
3:1
1:1, 1:0, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4179 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Заварухин
Вратари
Игорь БобковХарри Сятери(Харри Сятери)
1-й период
07:17Микаэль Руохомаа(Александр Шаров)
09:46Роб Клинкхаммер(Тэйлор Бек)
12:03Роб Клинкхаммер
2-й период
30:40Александр Шаров
35:11Ярослав Хабаров
36:26Сергей Широков(Роб Клинкхаммер, Тэйлор Бек)
3-й период
59:43Кирилл Семенов(Вилле Покка)
Статистика
2Штрафное время4
2Игра в большинстве1
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Главный судьяЯн Хрибик(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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