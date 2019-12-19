«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роб Клинкхаммер (на 10-й минуте), Сергей Широков (37) и Кирилл Семёнов (60), у «Сибири» отличился Микаэль Руохомаа (8).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_ac9be67d697ed84c572d8d2155d34781_hd/2_7776231239/d94fa5c21247bbad66f178268d70424f/4732462064?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в этом сезоне «Сибирь» на своем льду обыграла «Авангард» со счетом 5:2.