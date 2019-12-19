«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
БАЛАШИХА, 19 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БАЛАШИХА, 19 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Балашихе, завершилась со счетом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роб Клинкхаммер (на 10-й минуте), Сергей Широков (37) и Кирилл Семёнов (60), у «Сибири» отличился Микаэль Руохомаа (8).
Ранее в этом сезоне «Сибирь» на своем льду обыграла «Авангард» со счетом 5:2.
«Авангард» следующий матч домашней серии проведет в субботу против уфимского «Салавата Юлаева», «Сибирь» в тот же день сыграет в Казани против «Ак Барса».
|Боб Хартли
|Николай Заварухин
|Игорь Бобков
|Харри Сятери(Харри Сятери)
|07:17
|Микаэль Руохомаа(Александр Шаров)
|09:46
|Роб Клинкхаммер(Тэйлор Бек)
|12:03
|Роб Клинкхаммер
|30:40
|Александр Шаров
|35:11
|Ярослав Хабаров
|36:26
|Сергей Широков(Роб Клинкхаммер, Тэйлор Бек)
|59:43
|Кирилл Семенов(Вилле Покка)
|2
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Ян Хрибик(Чехия)