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22:22 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» повторило клубный рекорд, разгромив «Северсталь» в матче КХЛ

ТАСС, 19 декабря. Московское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У «Северстали» шайбу забросил Владислав Кодола (20).

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе «Динамо» нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.

«Динамо» одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий «Металлург».

«Северсталь» потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений.

«Динамо» идет третьим в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 39 матчей. «Северсталь» занимает 10-е место, в активе команды 33 очка в 39 встречах. В следующем матче «Динамо» примет 22 декабря «Сочи», «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».

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«Авангард» прервал победную серию «Динамо»
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8:1
1:1, 4:0, 3:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновАндрей Разин
Вратари
Иван Бочаров(Георгий Кузнецов)Рафаэль Хакимов(Константин Шостак)
1-й период
05:10Егор Яковлев
17:32Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон, Вадим Шипачев)
19:08Игорь Полыгалов
19:52Владислав Кодола
2-й период
23:21Макар Хабаров
25:09Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон, Юусо Хиетанен)
34:04Даниил Тарасов(Кирилл Лямин, Вадим Шипачев)
36:13Андре Петерссон(Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин)
36:23Иван Игумнов(Андрей Алексеев, Владимир Брюквин)
39:36Игорь Полыгалов
3-й период
41:05Владислав Кодола
42:31Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин)
47:02Юрий Трубачев
47:19Андрей Миронов(Андрей Алексеев, Иван Игумнов)
47:47Даниил Тарасов(Максим Афиногенов)
50:55Илья Хохлов
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
3Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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