Московское «Динамо» повторило клубный рекорд, разгромив «Северсталь» в матче КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У «Северстали» шайбу забросил Владислав Кодола (20).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--39555598fba1a1ea8372" data-vnd="39555598fba1a1ea8372" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=39555598fba1a1ea8372" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе «Динамо» нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.

«Динамо» одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий «Металлург».

«Северсталь» потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений.

«Динамо» идет третьим в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 39 матчей. «Северсталь» занимает 10-е место, в активе команды 33 очка в 39 встречах. В следующем матче «Динамо» примет 22 декабря «Сочи», «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».