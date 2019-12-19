Московское «Динамо» повторило клубный рекорд, разгромив «Северсталь» в матче КХЛ
ТАСС, 19 декабря. Московское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 19 декабря. Московское «Динамо» победило череповецкую «Северсталь» со счетом 8:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей отличились Дмитрий Яшкин (18-я и 26-я минуты), Даниил Тарасов (35, 43, 48), Андре Петерссон (37), Иван Игумнов (37) и Андрей Миронов (48). У «Северстали» шайбу забросил Владислав Кодола (20).
Перед матчем прошла церемония чествования двукратных обладателей Кубка Гагарина (2012, 2013) в составе «Динамо» нападающих Сергея Соина и Алексея Цветкова, завершивших карьеру летом 2019 года.
«Динамо» одержало самую крупную победу за историю выступления в КХЛ. Это повторение достижения 2011 года, когда с аналогичным счетом был обыгран новокузнецкий «Металлург».
«Северсталь» потерпела третье поражение в чемпионате кряду. В очном противостоянии «Динамо» прервало трехматчевую серию поражений.
«Динамо» идет третьим в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 39 матчей. «Северсталь» занимает 10-е место, в активе команды 33 очка в 39 встречах. В следующем матче «Динамо» примет 22 декабря «Сочи», «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».
|Владимир Крикунов
|Андрей Разин
|Иван Бочаров(Георгий Кузнецов)
|Рафаэль Хакимов(Константин Шостак)
|05:10
|Егор Яковлев
|17:32
|Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон, Вадим Шипачев)
|19:08
|Игорь Полыгалов
|19:52
|Владислав Кодола
|23:21
|Макар Хабаров
|25:09
|Дмитрий Яшкин(Андре Петерссон, Юусо Хиетанен)
|34:04
|Даниил Тарасов(Кирилл Лямин, Вадим Шипачев)
|36:13
|Андре Петерссон(Юусо Хиетанен, Дмитрий Яшкин)
|36:23
|Иван Игумнов(Андрей Алексеев, Владимир Брюквин)
|39:36
|Игорь Полыгалов
|41:05
|Владислав Кодола
|42:31
|Даниил Тарасов(Дмитрий Яшкин)
|47:02
|Юрий Трубачев
|47:19
|Андрей Миронов(Андрей Алексеев, Иван Игумнов)
|47:47
|Даниил Тарасов(Максим Афиногенов)
|50:55
|Илья Хохлов
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)