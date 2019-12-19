ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, обыграв СКА на «Газпром Арене»

Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин (50-я минута) после передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова.
Слепышев отмечается результативными действиями на «Газпром Арене» в двух встречах кряду, в воскресенье он своим дублем принес сборной России победу над командой Финляндии (2:0) в матче Кубка Первого канала. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на «Газпром Арене»: в декабре 2018 года россияне в рамках прошлогоднего розыгрыша победили финнов (5:1), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). Тогда очная встреча клубов собрала на трибунах 67 770 зрителей.
Перед матчем на льду выступила российская фигуристка Алина Загитова. Помимо этого, она произвела символическое вбрасывание. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки.
Для ЦСКА эта победа стала третьей над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Подопечные Алексея Кудашова проиграли впервые за 13 встреч, последнее поражение СКА датировано 2 ноября, тогда команда дома уступила ярославскому «Локомотиву».
ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе.
В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским «Витязем», СКА в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
|Алексей Кудашов
|Игорь Никитин
|Магнус Хелльберг
|Илья Сорокин
|28:10
|Александр Дергачев
|28:10
|Михаил Науменков
|49:07
|Сергей Калинин(Павел Карнаухов, Антон Слепышев)
|54:00
|Артем Блажиевский
|59:24
|Павел Карнаухов
|2
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)