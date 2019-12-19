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19 декабря, источник: ТАСС

ЦСКА возглавил таблицу Западной конференции КХЛ, обыграв СКА на «Газпром Арене»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 1:0 победил санкт-петербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на футбольном стадионе «Газпром Арена» в присутствии 61 810 зрителей.

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Единственную шайбу в матче забросил Сергей Калинин (50-я минута) после передач Антона Слепышева и Павла Карнаухова.

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Слепышев отмечается результативными действиями на «Газпром Арене» в двух встречах кряду, в воскресенье он своим дублем принес сборной России победу над командой Финляндии (2:0) в матче Кубка Первого канала. Всего эта встреча стала четвертой для хоккейных команд на «Газпром Арене»: в декабре 2018 года россияне в рамках прошлогоднего розыгрыша победили финнов (5:1), а СКА проиграл ЦСКА (1:4). Тогда очная встреча клубов собрала на трибунах 67 770 зрителей.

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Перед матчем на льду выступила российская фигуристка Алина Загитова. Помимо этого, она произвела символическое вбрасывание. 13 декабря 17-летняя олимпийская чемпионка объявила о том, что приостанавливает участие в соревнованиях, не прекращая при этом тренировки.

Для ЦСКА эта победа стала третьей над СКА в текущем сезоне, петербуржцы выиграли один раз. Подопечные Алексея Кудашова проиграли впервые за 13 встреч, последнее поражение СКА датировано 2 ноября, тогда команда дома уступила ярославскому «Локомотиву».

ЦСКА набрал 55 очков в 37 матчах и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ. СКА после 39 встреч идет вторым с 54 очками в активе.

В следующем матче ЦСКА 22 декабря сыграет на выезде с подольским «Витязем», СКА в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 20:00 (МСК UTC+3)"Газпром Арена", 61810 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовИгорь Никитин
Вратари
Магнус ХелльбергИлья Сорокин
2-й период
28:10Александр Дергачев
28:10Михаил Науменков
3-й период
49:07Сергей Калинин(Павел Карнаухов, Антон Слепышев)
54:00Артем Блажиевский
59:24Павел Карнаухов
Статистика
2Штрафное время6
2Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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